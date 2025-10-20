HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Ionos vor den am 11. November erwarteten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Seit dem Rekordhoch im August sei der Kurswert der Aktie um fast ein Viertel gesunken, schrieb Gustav Froberg in einer am Montag vorliegenden Studie. Investoren befürchteten, dass der Wettbewerb durch die Einführung von KI-gesteuerten "Vibe-Coding"-Softwareplattformen das Wachstumspotenzial des Anbieters von Hosting- und Cloud-Dienstleistungen vernichten könnte, erklärte er. Doch Nutzer solcher Tools benötigten ebenfalls Hosting, wie die Partnerschaft von Lovable mit Ionos zeige./rob/ck/nas



