Aktien Wochenrückblick - wieder DAX-Rekorde. Donnerstag noch durch illiquiden Feiertagshandel begünstigt, Freitag dann bestätigt: Der DAX mit neuen Rekordständen. Und weshalb? Die Hoffnungen auf Zinssenkungen steigen wieder - die englische Notenbank sieht die Zeit für Zinssenkungen näher kommen. Und auch die Wirtschaftsdaten in Europa und USA deuten auf eine gute Basis für zukünftige Zinssenkungen hin. Wohl eher in Europa als den USA - beflügelt auf jeden Fall die Aktienmärkte und schiebt am Freitag Gold und Silber wieder in Richtung auf die vor einigen Wochen gesehenen Rekordstände. Und wie gewohnt ...

