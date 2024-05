KI und Nasdaq 100 Momentum Aktien des Monats. Starker Start in den Monat Mai!

Anzeige / Werbung

Nach einem eher schwachen Monat für Technologiewerte im April blicken wir in diesem Monatsupdate wieder auf die Ergebnisse der Aktienauswahl als "Momentum-Aktien Highlights". Diese "Box" mit Aktien aus dem Nasdaq100 und dem Pendant als"Box" speziell auf den Bereich der KI-Werte ausgerichtet, durchleuchten wir mit der Analyse aller Einzelwerte an dieser Stelle. Denn es sind jeweils 8 Werte in den Boxen enthalten, die monatlich aktualisiert und heute wieder von uns genauer analysiert werden können.

Dabei gab es einiges an Rotation. So ersetzte der Google-Konzern Alphabet die im Vorfeld sehr stark gelaufene Meta Platform Aktie. Dafür blieben die Energiewerte Diamondback Energy und Constellation Energy weiter im Portfolio und schlugen von der Performance her eine Vielzahl an bekannten Hightech-Werten.

Wieder in der Spur schien Nvidia zu sein, die allein in den letzten beiden Wochen um rund 400 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung zulegen konnte. Ebenfalls stark und dem Chipbereich zuzuordnen ist NXP Semiconductor, sowie die beiden Schwergewichte Applied Materials und Micron Technology. Denn der Chipsektor ist insgesamt vielseitig und bedient über DRAM-Chips, Server, KI-Architekturen auch klassische Taktgeber für Endgeräte, die wir teilweise täglich nutzen oder die über einen Umweg wie Google unser Leben vereinfacht.

