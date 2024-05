© Foto: Christian Charisius - dpa



Internationale Investoren haben 2023 ihr Engagement in Europa reduziert. Lesen Sie hier, welche Staaten in der Gunst der Investoren gestiegen, welche gefallen sind, und warum deutsche Investoren wichtig für Europa sind!Ausländische Investoren haben ihr Engagement in Deutschland im vergangenen Jahr deutlich zurückgefahren: Internationale Unternehmen kündigten 733 Investitionsprojekte hierzulande an - und damit 12 Prozent weniger als im Vorjahr. Das ist der niedrigste Stand seit 2013 und der sechste Rückgang in Folge, wie aus einer Analyse des Prüfungs- und Beratungsunternehmens EY zu Investitionsprojekten ausländischer Unternehmen in Europa hervorgeht. Frankreich und Großbritannien hängen …