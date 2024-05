© Foto: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa - dpa-Bildfunk



Bill Gates wurde durch Microsoft bekannt. Heute beläuft sich sein Vermögen auf etwa 129,6 Milliarden US-Dollar. Große Teile des Stiftungsvermögens sind in folgende fünf Aktien investiert. Viele Anleger denken bei Bill Gates zunächst an den Softwarekonzern Microsoft, den er 1975 zusammen mit Paul Allen gründete und in der Folgezeit zum Betriebssystem-Weltmarktführer aufbaute. Zwar stellen Unternehmen wie Apple auch Alternativen zur Verfügung, aber Microsoft bleibt dennoch bei Desktop- und Laptop-Computern mit einem Marktanteil von 72,5 Prozent das führende Unternehmen für Betriebssysteme. Bill Gates hielt während der Aufbauphase seines Unternehmens annähernd sein gesamtes Vermögen in …