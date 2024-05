Die besten Kryptowährungen im Mai: Diese Coins jetzt kaufen?

Kryptowährungen gibt es wie Sand am Meer und die meisten neuen Coins verschwinden genauso schnell wieder in der Versenkung, wie sie auch entwickelt wurden. Gerade Krypto-Neulinge haben es häufig schwer, die Kryptowährungen mit Potenzial von den Projekten zu unterscheiden, die schnell wieder verschwinden werden.

Wir werfen in den kommenden Abschnitten einen Blick auf einige neue Krypto-Token, die über ein großes Potenzial verfügen und in den kommenden Wochen und Monaten eine 10-fache oder gar 100-fache Wertsteigerung erfahren könnten. Dabei fokussieren wir uns auf die Projekte, die sich aktuell noch im Initial Coin Offering (IOC) befinden und bisher noch keine Listung auf einer Kryptobörse haben.

Coin #1: WienerAI

Die Geschichte hinter WienerAI ($WEI) mag zunächst ungewöhnlich klingen, doch gerade das macht auch den Charme dieses Meme-Coins aus: Entstanden ist WienerAI, als ein leicht verrückter Wissenschaftler aus Versehen beim Splicen der DNS eines Hundewelpens mit künstlicher Intelligenz seine Wurst (im Englischen als "Wiener" bezeichnet) fallen ließ. Daraus entstanden ist ein Dackel-ähnliches Wesen, das allerdings die Grenzen des Hunde-Daseins übertroffen hat.

Aber auch aus technischer Sicht schafft es das Krypto-Projekt, ungewöhnliche Ansätze zu wählen. So wurde bereits während des Vorverkaufs ein KI-Trading-Bot implementiert, der auf Anfragen der Nutzer reagiert und diese mit einem umfassenden Wissen beantwortet.

Darüber hinaus ist ein erstes Staking-Programm für den $WEI-Token aktiv und bietet im Augenblick eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 655 %. Das Konzept von WienerAI scheint voll und ganz aufzugehen, denn bereits jetzt wurden fast 1,5 Millionen US-Dollar an Kapital gesammelt - und das bei einem Preis von derzeit 0,000705 US-Dollar pro Token.

Coin #2: Sponge V2

Nur wenige Krypto-Projekte können bezüglich ihres potenziellen Erfolgs auf die Vergangenheit zurückblicken. Sponge V2 ($SPONGEV2) schafft dies allerdings, denn bereits im Jahr 2023 ging mit Sponge ($SPONGE) die erste Version des Meme-Tokens live und wurde schnell zu einem der größten Erfolge des Jahres. Schließlich konnte der $SPONGE-Token nicht nur einen unglaublich starken Presale durchlaufen, sondern nach dem Launch sogar eine 100-fache Preiserhöhung erleben.

So einen Erfolg möchte Sponge V2 nun ebenfalls schaffen - allerdings nicht als einfacher Klon des Vorgängers. So setzt Sponge V2 einerseits auf ein uniques Stake-to-Bridge-Verfahren. Aktuell ist es nämlich nicht möglich, den $SPONGEV2-Token direkt zu erwerben, da er nur als Staking-Belohnung für den ersten $SPONGE-Token vergeben wird. So sind im Augenblick bereits fast 18 Millionen US-Dollar in Sponge V1 im Staking-Pool vorhanden.

Darüber hinaus arbeiten die Entwickler des Projekts derzeit an einem Play-to-Earn (P2E) Videospiel, über das Nutzer nach dem offiziellen Release ebenfalls Sponge V2 Token erhalten werden. Dies soll einerseits die Community langfristig stärken, andererseits auch den spielerischen Aspekt des Meme-Tokens vermehrt in den Vordergrund setzen.

Coin #3: eTukTuk

Hinter eTukTuk steht eine jahrelange Planung, die nun im Jahr 2024 endlich Früchte tragen soll. Bereits seit über fünf Jahren wird eTukTuk als Konzept ausgearbeitet, Partnerschaften geschlossen und Versuchsmodelle gestartet. Doch was genau ist eTukTuk ($TUK) überhaupt?

Laut des offiziellen Whitepapers des Projekts gibt es weltweit über 270 Millionen Tuk Tuks - also kleine, motorbetriebene Dreiräder, die häufig als Transportmittel für Touristen oder Waren jeglicher Art dienen. Diese Fahrzeuge sind besonders wendig, höchst flexibel und ideal für den häufig unübersichtlichen Straßenverkehr in Schwellenländern wie Indien, Ägypten, Indonesien oder Kuba. Allerdings sind die dort verwendeten Modelle häufig teuer in der Anschaffung und haben einen recht hohen Verbrauch, der sich negativ auf die Umwelt auswirkt.

Die elektrischen Tuk Tuks, die eTukTuk vertreiben möchte, lassen sich einfach an E-Ladesäulen für einen Bruchteil des normalen Benzinpreises aufladen und punkten darüber hinaus mit einer besonders langen Lebensdauer. Bereits jetzt gibt es erste Kooperationen mit verschiedenen Landesregierungen. So wird aktuell zum Beispiel von eTukTuk eine Infrastruktur an Ladesäulen in Sri Lanka aufgebaut.

Bezahlen können Fahrgäste oder Nutzer alles einfach über den nativen $TUK-Token, der mit seiner Stabilität über die Landesgrenzen hinaus für eine sichere Nutzung des Ökosystems sorgen soll.

Coin #4: 99Bitcoins

Der vierte Coin in unserer Übersicht ist der native Token von 99Bitcoins ($99BTC). Die Lernplattform ist bereits seit 2013 aktiv und bietet seitdem eine Fülle an Wissen rund um die Themen "Kryptowährungen" und "Blockchain" an. Mittlerweile sind fast 80 Stunden an Kursmaterialien zusammengekommen, die über die verschiedenen Aspekte der Krypto-Welt informieren.

Mit der Einführung des $99BTC-Tokens ist jetzt eine Kryptowährung entstanden, die sowohl als ERC-20-Token als auch als BRC-20-Token funktioniert und damit sowohl im Bitcoin-Netzwerk als auch über die Ethereum-Blockchain eingesetzt werden kann.

Letzteres ermöglicht zudem den Zugriff auf ein bereits aktives Staking-Programm, das im Augenblick eine Rendite von 1.472 % bietet. Dies dürfte Grund genug für Anleger sein, sich näher mit dem $99BTC-Token zu beschäftigen und eine erste Investition zu wagen.

Nach dem offiziellen Launch des neuen Coins wird zudem ein Learn-to-Earn-Programm von 99Bitcoins veröffentlicht, das Nutzer dafür belohnt, dass sie erfolgreich an den verschiedenen Kursen teilnehmen und diese abschließen.

