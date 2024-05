Krypto News: 2 neue Coins, die Anleger statt XRP & Cardano kaufen

Trotz der typischen Volatilität vieler Kryptowährungen entwickelte sich der Markt in 2024 eigentlich positiv. Die Bitcoin-Spot-ETFs lösten eine massive Rallye aus, in dessen Zuge der Bitcoin sogar ein Rekordhoch erreichte. Year-to-Date legt der Bitcoin um rund 45 Prozent zu.

Dennoch gibt es auch Verlierer in diesem Zeitrahmen. Denn XRP verliert um 17 Prozent in 2024, während Cardano sogar über 25 Prozent an Wert einbüßt.

Auch in den letzten 24 Stunden erleben wir bei XRP und Cardano deutliche Rücksetzer. Mit rund 2 Prozent Verlusten in den letzten 24 Stunden testet XRP aktuell den Support bei 0,50 US-Dollar, während Cardano sogar rund 3,5 Prozent leichter notiert. XRP und ADA leiden also beide gleichermaßen unter einer Kapitalflucht. Wirklich bullisch sieht es hier nicht aus.

Doch bei anderen Coins stellt sich die aktuelle Dynamik mitunter konträr dar - denn einige Projekte können sogar in einer marktbreiten Schwäche einen Kapitalzufluss verzeichnen. So kaufen Anleger im Mai 2024 anstelle von XRP und Cardano die folgenden beiden neuen Coins:

Dogeverse (DOGEVERSE)

Dogeverse hat sich als ein spannendes neues Projekt im Bereich der Meme-Coins herauskristallisiert, insbesondere mit zuletzt verstärktem Engagement eines Krypto-Wals, der bereits über 180.000 US-Dollar in den Coin investiert hat. Insgesamt gab es hier sogar Gesamtinvestition von über 230.000 US-Dollar. Dies unterstreicht das Vertrauen in das Potenzial von Dogeverse. Wenn Großinvestoren so früh mit beträchtlichen Summen einsteigen, deutet viel auf eine positive Entwicklung nach dem Launch hin. Diese Zuversicht wird durch den aktuellen Presale, der bereits über 13 Millionen US-Dollar eingesammelt hat, weiter verstärkt. Denn Dogeverse ist einer der größten Krypto-Presales im Q2 2024.

Mehr über Dogeverse erfahren

Dogeverse nutzt dabei bewusst die Präsenz auf mehreren Blockchain-Plattformen wie Ethereum, BNB Smart Chain, Avalanche, Solana, Polygon und Base, um seine Liquidität zu maximieren und eine umfangreichere Marktbeteiligung zu ermöglichen. Dieser Multichain-Ansatz bietet nicht nur eine breite Basis für Wachstum, sondern auch eine verbesserte Zugänglichkeit für Investoren aus verschiedenen Krypto-Ökosystemen. Ganz gleich, ob spekulative Trader eher auf Ethereum, Solana oder Base aktiv sind - Dogeverse ist fortan eine naheliegende, intuitive Wahl.

Dieses Feature beschreibt das Team auf der Website von Dogeverse wie folgt:

"Der $DOGEVERSE-Token wird auf Ethereum, BNB Chain, Polygon, Solana, Avalanche und Base eingeführt. Durch die Nutzung der überlegenen Bridging-Technologie wird $DOGEVERSE mit nur wenigen Klicks nahtlos multichain sein, mit minimalen Gasgebühren, um die man sich kümmern muss. Cosmo macht die Doge-Kultur multichain!"

Der innovative Multichain-Ansatz und die klare strategische Ausrichtung des Dogeverse-Teams sollen den Meme-Coin langfristig im Markt etablieren und nicht nur eine vorübergehende Erscheinung im Meme-Coin-Segment sein. Anleger, die sich frühzeitig engagieren, können aktuell von attraktiven Staking-Renditen von 70 Prozent APY profitieren. Da der Presale in wenigen Tagen enden dürfte, scheint etwas Eile geboten, um Dogeverse noch zum fixen, günstigen Presale-Preis zu akkumulieren.

Letzte Chance bei Dogeverse

WienerAI (WAI)

Zu Beginn des Jahres 2024 haben Meme-Coins und Kryptowährungen, die künstliche Intelligenz integrieren, massive Stärke gezeigtBesonders vielversprechend erscheinen Projekte, die Elemente beider Bereiche verschmelzen, indem sie die humorvollen Aspekte von Meme-Coins mit fortschrittlicher KI-Technologie kombinieren.

Mehr über WienerAI erfahren

Eines dieser innovativen Projekte ist WienerAI, das im dynamischen Kryptomarkt von 2024 hervorsticht. WienerAI verbindet die virale Anziehungskraft von Meme-Coins mit der Effizienz und dem strategischen Potenzial künstlicher Intelligenz. Damit positioniert sich das Projekt als fortschrittlicher Trading-Bot, der sowohl Risiken minimiert als auch Investmentchancen maximiert - alles mit einem unterhaltsamen Meme-Branding.

Der technische Anspruch wird wie folgt beschrieben und soll vielseitigen Mehrwert für Nutzer von WienerAI generieren:

"ÜBERLISTEN SIE DEN MARKT MIT $WAI - WienerAIs prädiktive Technologie. Die prädiktive Technologie von WienerAI in Kombination mit der benutzerfreundlichen KI-Schnittstelle ermöglicht es Ihnen, den Kryptomarkt sofort nach versteckten Perlen zu durchsuchen. Bitten Sie WienerAI, Ihren nächsten Trade zu finden, und es liefert die Marktanalyse, die Ihnen hilft, häufiger zu gewinnen. Tauschen Sie dann nahtlos, MEV-frei, über dezentrale Börsen"

Der kürzlich gestartete Presale von WienerAI zog schnell über 1,25 Millionen US-Dollar an und signalisiert starkes Marktinteresse. Da der Preis in rund 72 Stunden wieder steigt, könnten sich Früh-Investoren für maximale Buchgewinne beeilen. Die Wartezeit auf den öffentlichen Handelsstart versüßen aktuell über 600 Prozent passive Staking-Rendite, die Anleger direkt nach dem Kauf von WAI beanspruchen können.

Direkt zum WienerAI Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.