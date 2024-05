Comcast kündigt innovative Lösungen für Internet und mobiles Netz an, darunter PAYG-Optionen ohne Vertragsbindung und Unterstützung für den Planetenschutz durch kreative Mediensammlungen. Im Zeichen des Earth Day hat das Unternehmen neue Inhalte bereitgestellt, die Zuschauer für den Umweltschutz sensibilisieren und zu Veränderungen inspirieren sollen.

Im April, dem Earth Month, präsentierte Comcast eine sorgfältig kuratierte Sammlung von Filmen, Dokumentationen und Podcasts, die unseren Planeten feiern und das Publikum inspirieren. Darunter befanden sich herausragende Dokumentationen über die Erde und Nachhaltigkeit, wie "March of the Penguins" und "Food, Inc." sowie Neuzugänge wie das eindrucksvolle Dokumentarfilmprojekt "Bad River" und die National Geographic Dokumentation "Secrets of the Octopus". Klassiker und innovative Formate rundeten [...]

