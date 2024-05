Kursabsturz bei Roblox. Die Videospieleplattform meldete zweistelliges Wachstum, doch die Börse ist unzufrieden. Die Wachstumsraten sind zuletzt gesunken und die Prognose für das laufende Quartal signalisiert keine Wende. Doch ist ein Verlust von mehr als einem Fünftel der Marktkapitalisierung angemessen?Anzeige:Die Wall Street reagiert komplett über bei Roblox (US7710491033). Die Anleger sind nervös, da die Branche für Videospiele in den vergangenen beiden Quartalen in eine Konsolidierung gelaufen ist. Es hagelte in letzter Zeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...