Inmitten einer angespannten Wirtschaftslage mit steigenden Lebenshaltungskosten plant eine bekannte Fast-Food-Kette in den USA, dem Druck der Inflation mit attraktiven Angeboten zu begegnen. Insbesondere eine neue Mahlzeit-Option zum Preis von $5 steht bei der Diskussion im Vordergrund, welche die Aufmerksamkeit preisbewusster Konsumenten erregen soll. Berichten zufolge könnte das Menü einen Burger, Pommes Frites und ein Getränk beinhalten. Die offizielle Bestätigung steht noch aus, doch eine solche Werbestrategie zielt darauf ab, Kunden, die vermehrt heimisch essen, zurück in die Restaurants zu locken. Die Kette, die traditionell eine große Gruppe einkommensschwacher Verbraucher anspricht, verzeichnete bereits das vierte Quartal in Folge ein verlangsamtes Wachstum des globalen Umsatzes. Die Notwendigkeit, nationale Werbeaktionen zu fördern, wurde stärker spürbar, [...]

