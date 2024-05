Intel Corporation, ein Gigant in der Halbleiterbranche, steht derzeit vor schweren Zeiten. Investoren wurden über zusammengeschlossene Klagen informiert, in denen dem Unternehmen vorgeworfen wird, falsche bzw. irreführende Aussagen zu dessen Geschäftstätigkeiten und Perspektiven gemacht zu haben. Insbesondere die Intel Foundry Services haben für Kontroversen gesorgt, da sie signifikante operative Verluste in Höhe von 7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 erlitten haben. Die Anleger müssen bis Anfang Juli die Möglichkeit wahrnehmen, sich als Hauptkläger zu positionieren, um geltend machen zu können. Zudem offenbarte eine kürzlich erfolgte finanzielle Neubewertung durch das Unternehmen rückblickende Korrekturen mit deutlichen Verlusten, die in einem beträchtlichen Aktienkursrückgang resultierten. Anlegern wurde eine falsch dargestellte Rentabilität der [...]

