Dividenden haben sich über Jahrzehnte als Krisenpuffer bewährt. Doch mit der richtigen ETF-Wahl ist noch viel mehr möglich. So optimieren Sie Ihr Depot mit echten Aristokraten. Es gab eine Zeit im Silicon Valley, in der Dividenden verpönt waren und als "Old School" abgestempelt wurden. Doch spätestens seitdem sich Apple aufmacht, in den illustren Kreis der Dividenden-Aristokraten aufgenommen zu werden, scheint sich der Blick zu wandeln -und das völlig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...