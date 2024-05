Krypto News: Neuer Solana-Memecoin pumpt 454 % in nur 4 Tagen

Die Vorverkaufsinvestoren des Solana-Memecoins Slothana können sich nach dem Kursanstieg der letzten vier Tage über einen hohen Gewinn freuen. Denn Slothana hat in dieser Zeit ein Kursplus von 454 % und somit laut den Angaben von DEXTools ein neues Allzeithoch von 0,03528 USD verzeichnet.

Ebenso nahm das Interesse der Investoren an Slothana weiter zu. Dabei stieg das 24-Stunden-Handelsvolumen von 0,67 Mio. USD auf 15,84 Mio. USD um 2.264 % an. Ein Grund dafür ist die hohe Aufmerksamkeit, die Slothana seit seiner Listung auf den bekannten Krypotdaten-Websites von CoinGecko und CoinMarketCap erlangt hat.

Erst am gestrigen Tage hat es $SLOTH zudem unter die CMC-Trends geschafft und heute ist er unter den am häufigsten besuchten Kryptowährungen des Tages zu finden. Durch die damit verbundenen Marketingeffekte sind wiederum viele Wale auf Slothana aufmerksam geworden, die Investitionen von teilweise mehr als 55.000 USD getätigt haben.

Aber auch schon während des Presales zeichnete sich das verborgene Potenzial von Slothana ab. Denn der Memecoin konnte die Investoren begeistern und meist ein Verkaufstempo von 1 Mio. USD pro Tag erzielen. Somit hat Slothana seinen Presale erfolgreich abgeschlossen und insgesamt 15 Mio. USD eingeworben.

Am Mittwoch wurde $SLOTH erstmalig an einer Kryptobörse gelistet, zeitgleich als die Investoren aus dem Vorverkauf ihre Coins über den AirDrop an ihre Wallets zugesandt bekommen haben. Nachdem der Coin schon in den ersten beiden Tagen um über 50 % steigen konnte, setzten Gewinnmitnahmen ein.

Mittlerweile gibt es jedoch weitere bullische Nachrichten, welche FOMO bei den Anlegern ausgelöst haben. Somit haben sich dann auch die Wale auf Slothana gestürzt. Dies ließ den $SLOTH-Coin während der letzten Tage täglich um fast 100 % im Wert steigen.

Neue Ankündigungen könnten Slothana weiter antreiben

Wie bereits erwähnt hat sich das Team von Slothana um die Auflistung des Coins auf den wichtigen Kryptodaten-Aggregator-Websites gekümmert. Somit ist er nun auf den führenden Internetseiten vorhanden, was ihm wiederum eine größere Seriosität, Vertrauenswürdigkeit und Aufmerksamkeit verleiht. All dies wirkt sich tendenziell bullisch auf Slothana aus.

Ebenso hat das Team am Donnerstag bekannt gegeben, dass sie inzwischen die gesamte Kontrolle über den Smart Contract von Slothana aufgegeben haben. Mit anderen Worten soll dies heißen, dass sich nun alle Token im Umlauf befinden. Somit müssen Anleger nicht wie bei vielen Coins eine Entwertung durch die Neuemission befürchten.

Eine weitere sehr positive Nachricht ist die Tatsache, dass das Team von Slothana indessen auch einen Burning-Mechanismus eingeführt hat. Über diesen wird die Anzahl der Coins reduziert, wobei Angebot und Nachfrage die Preise bestimmen. Dies ist tendenziell als bullisch zu interpretieren.

Gestaltet wurde das Burning so, dass für jeden Preisanstieg von $SLOTH um einen Cent, eine entsprechende Anzahl von Token in US-Dollar (multipliziert mit einer Million) verbrannt wird. Weitere Informationen zum genauen Verlaufen können Sie dem folgenden Tweet entnehmen:

Slothana tokens are at risk of going up in smoke! As the $SLOTH price climbs, the forest fires rage quicker, turning $SLOTH tokens to ashes.



$0.03 = $3m $SLOTH burnt

$0.04 = $4m $SLOTH burnt total

$0.05 = $5m $SLOTH burnt total

$0.06 = $6m $SLOTH… pic.twitter.com/xdhd69JD55 - Slothana (@SlothanaCoin) May 10, 2024

Auf diese Weise werden wiederum attraktive Anreize für Investoren geschaffen, da sich diese Mechanismen tendenziell preistreibend auswirken. Überdies ist angesichts der höheren Burnings bei höheren Preisen eine größere Attraktivität für Investoren geboten. All dies könnte eine positive Rückkopplungsschleife auslösen und den Coin explodieren lassen.

Slothana setzt seinen Erfolgskurs weiter fort

Der Chart von Slothana zeigt seit Tagen einen hervorragenden Aufwärtstrend, welcher von kurzen Rücksetzern durchsetzt ist, die schnell wieder von hungrigen Investoren nachgekauft werden.

Mit einem RSI von 63 ist Slothana gut bewertet und derzeit nicht überkauft. Stattdessen gleichen gesunde Verkaufszahlen die Spekulationen aus. Dabei legt Slothana nach solchen Kursanstiegen aufgrund von Gewinnmitnahmen eine kurze Verschnaufpause ein.

Die Chancen stehen jedoch sehr gut, dass Slothana bald weiter steigen wird. Denn die Anzahl der Tokeninhaber hat sich mittlerweile bereits nach so kurzer Zeit auf beachtliche 36.550 gesteigert, was tendenziell für eine rund zwei- bis fünfmal höhere Bewertung spricht.

Bisher ist Slothana mit seinen 57,03 Mio. USD im Vergleich zu anderen Memecoins mit Marktkapitalisierungen in Milliardenhöhe noch relativ günstig bewertet. Sollte er nur eine Milliarde USD erreichen, könnten Investoren ihr Geld mehr als versiebzehnfachen.

Andere Memecoins wie Dogecoin haben jedoch schon eine Marktkapitalisierung von 89,08 Mrd. USD erreicht. In diesem Falle wäre sogar eine Steigerung um den Faktor 156x möglich. Somit könnte man mit 6.410,26 USD zum Millionär werden.

Aufgrund der steigenden Nachfrage haben sich zudem zwei Kryptobörsen dazu entschieden, dass sie den Coin seit gestern für den Handel zulassen. Nun ist Slothana auch auf den Kryptobörsen von XT.com und Poloniex vertreten. Dies verleiht ihm eine größere Aufmerksamkeit und ermöglicht stärkere Kursanstiege durch weitere Liquidität neuer Investoren.

Quelle: https://twitter.com/XTexchange/status/1788831559606489598

Bemerkenswert ist auch, dass es sich um einen verhältnisweise vertrauenswürdigen Memecoin handelt. Denn auf der Kryptodaten-Website DEXTools erzielt $SLOTH einen DEXTScore von 87/99. Zudem vertrauen dem Coin 93,9 % der Community.

All diese Entwicklung dürften sich weiterhin positiv auf den Kursverlauf von Slothana auswirken. Durch diese Rückkopplungsschleife könnten weitere Kryptobörsen Gefallen an $SLOTH finden, was zu weiteren Listungen führen kann. Schließlich wollen sie sich die Gewinne durch das steigende Handelsvolumen von stark gefragten Coins nicht entgehen lassen.

Slothana Vorverkauf erzielt 15 Mio. USD

In kurzer Zeit hat der Vorverkauf von Slothana 15 Mio. USD erzielt. Zurückzuführen ist dies unter anderem auf das hervorragende Timing. Denn dies führte dazu, dass die Investoren ein besonders großes Interesse an Memecoins hatten.

So erreichen diese laut den Angaben von Dune ein DEX-Handelsvolumen von zuletzt 27 bis 47 %. Zudem stiegen sie im ersten Quartal laut CoinGecko durchschnittlich um 1.313 % und waren damit mit Abstand der renditestärkste Kryptosektor in diesem Jahr.

Als Faultier kann sich Slothana von dem von Hunde-Memecoins überlaufenen Markt exzellent abgrenzen und somit leichter eine größere Aufmerksamkeit erzielen. Dabei ist er Teil einer Gegenkultur und signalisiert seine Zugehörigkeit zur Kiffer-Armee.

Gestartet wurde Slothana unmittelbar nach dem Wochenende, an welchem der internationale Kiffertag, das Bitcoin-Halving und der Doge-Day stattfanden. Von all diesen Events und den durch sie ausgelösten Optimismus konnte schließlich auch Slothana profitieren, sodass er mit seinem Vorverkauf schnell 15 Mio. USD erreichte.

Steiler Bullenmarkt für die kommenden 12 Monate erwartet

Das Bitcoin-Halving findet alle vier Jahre statt und mit ihm wird die Anzahl täglich neu geschürfter Coins halbiert, wobei es dieses Mal von 900 auf 450 BTC pro Tag war. Da Angebot und Nachfrage die wichtigsten Preistreiber sind, wirkt sich eine Verknappung entsprechend bullisch auf den Kurs aus.

Historisch betrachtet hat es sich in dem einem Jahr nach der Verknappung immer um die Phase gehandelt, in welcher der Bitcoin-Kurs am stärksten gestiegen ist. Nun kommt jedoch auch die höhere Nachfrage durch die ETFs aufgrund der gestiegenen Akzeptanz von Vermögensverwaltern und Investoren sowie die leichtere Zugänglichkeit hinzu.

Somit rechnen Analysten mit einer besonders steilen Rallye. Aufgrund der Korrelation zu anderen Kryptowährungen werden auch diese mit nach oben gezogen. Da es sich bei den Memecoins um die volatilsten Coins handelt, haben sie zuletzt die größten Kursanstiege verbucht.

Auch der Hedgefonds Stratos hat neben anderen institutionellen Investoren wie Binance Labs und Avalanche Labs aus diesem Grunde in Memecoins wie Dogwifhat investiert, welcher diesem innerhalb von wenigen Monaten eine Rendite von 32.000 % einbrachte, wobei der Coin seit Start im November sogar um 362.006.513 % stieg.

Prepare for the rise of Slothana! With our coffers overflowing, it's time to embark on a Sloth crusade to establish a global empire. Slothana's reign is imminent. Anyone who stands in its way will face the wrath of the holy Slothana army! SlothanaEmpire… pic.twitter.com/TyFjlJTL8q - Slothana (@SlothanaCoin) April 11, 2024

Ebenfalls könnte Slothana von der hohen Nachfrage nach Solana profitieren. Die Blockchain wurde erst kürzlich von Franklin Templeton neben Bitcoin und Ethereum als eine der Top 3 Chains genannt. Zu den vielen Gründen zählen etwa Funktionalität, niedrige Gebühren, hohe Geschwindigkeit und Skalierbarkeit.

Neben Solana selbst haben sich auch viele Memecoins auf der Blockchain hervorragend entwickelt. Zu ihnen zählen unter anderem Dogwifhat, BONK, Book of Meme und Popcat. Zudem entstehen viele neue gefragte Projekte wie Dogeverse und Sealana.

Solana ist eine digitale Wirtschaft mit einem Gesamtwert von 4 Milliarden USD, welcher sich über unterschiedlichste dezentrale Apps und Angebote erstreckt. Sie kommt auf mehr als 1,15 Mio. aktive Nutzer, welche die Blockchain täglich nutzen. Bemerkenswert sind auch die mehr als 2.500 aktiven Entwickler pro Monat.

Ethereum-ETF kann den Kryptomarkt weiter antreiben

Ein weiterer Grund für den steilen Anstieg des Bitcoin-Preises war die Einführung der 11 ETFs in den USA im Januar dieses Jahres. Sie haben sich schnell zu milliardenschweren Anlageprodukten und zu einigen der erfolgreichsten ETFs der Geschichte entwickelt.

Am 23. Mai wird nun von der amerikanischen Wertpapieraufsichtsbehörde SEC das nächste Mal darüber entschieden, ob die ETH-ETFs zugelassen werden. Sollte es zu einer Genehmigung kommen, was von Larry Fink von BlackRock selbst bei einer Einstufung als Wertpapier erwartet wird, dürfte dies das FOMO der Investoren antreiben, da noch weitere ETFs für andere Coins wahrscheinlicher werden.

Überdies gibt es in Hongkong bereits einen Ethereum-ETF und in Kanada ist ein Solana-ETF geplant. All dies dürfte die US-Wertpapieraufsichtsbehörde unter Druck bringen, da sie möglicherweise nicht als zu restriktiv gelten und Einnahmen für die USA vergeuden will.

Angesichts der günstigen Bewertung, dem guten Timing und den neuen Entwicklungen von Slothana dürfte sich auch der $SLOTH-Coin weiterhin positiv entwickeln. Somit bietet er neben Sealana und Dogeverse auch jetzt noch eine attraktive Investitionsmöglichkeit im renditestärksten Kryptosektor der Memecoins.

