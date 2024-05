Für Build Your Dreams-Aktionäre ist momentan Saure-Gurken-Zeit angesagt. Denn für den Kurs errechnet sich im Vorwochenvergleich ein Minus von 2,30 Prozent. An drei der fünf Sitzungen ging die Aktie mit Abschlägen aus dem Handel. Dabei war der Tagesverlust vom Mittwoch in Höhe von 2,01 Prozent besonders fies. Droht damit nun der endgültige Absturz? Trotz der Wochen-Verluste sieht es noch ganz gut aus. Denn entscheidende Widerstände sind unverändert ...

