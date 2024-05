Nachdem die amerikanischen Börsenindizes am Freitag leicht gefallen sind, zeichnet sich ein anderes Bild für die Nvidia Aktie ab. Ein Analyst der renommierten Bank hat das Kursziel für die Aktien des Chipherstellers von $1.050 auf $1.350 angehoben und bekräftigt das Kauf-Rating. Gründe für den Optimismus sind die erwarteten Durchbrüche mit den neuen Server-Rack-Systemen und der hohen Preisgestaltungsmacht von Nvidia. Prognosen zeigen bis zum Geschäftsjahresende im Januar 2026 ein beeindruckendes Wachstumspotenzial. Nvidia hat in den letzten zwölf Monaten ein Umsatzwachstum von 125,85% verzeichnet, welches die Erwartungen übertrifft und ihre Stellung in der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsindustrie festigt. Darüber hinaus könnte der Übergang zu den inhouse CPU-GPU-basierten GB200-Produkten und das Mix der höherpreisigen [...]

