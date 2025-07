© Foto: Michael Bihlmayer - CHROMORANGE

Morgan-Stanley-Analyst Adam Jonas sieht kurzfristige Belastung für Tesla-Aktionäre, nachdem bereits 68 Milliarden US-Dollar Börsenwert an nur einem Tag vernichtet wurden.Die Aktie von Tesla steht unter Druck, nachdem CEO Elon Musk am Wochenende die Gründung einer neuen politischen Partei angekündigt hat. Laut Morgan-Stanley-Analyst Adam Jonas könnte das politische Engagement des Tech-Milliardärs die Unternehmensperformance kurz- bis mittelfristig erheblich belasten. Am Montag brach der Kurs der Tesla-Aktie bereits um fast 7 Prozent ein, was einem Verlust von rund 68 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung entspricht. Hintergrund ist Musks überraschende Gründung der sogenannten "America …