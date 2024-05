Salesforce hat sich als führendes Unternehmen in der Cloud-basierten Softwarebranche etabliert und ist bekannt für die Verwendung von Fremdkapital in seiner Geschäftstätigkeit. Ein Blick auf die Bilanz im Januar 2024 zeigt, dass das Unternehmen eine Nettokassenposition von US$4,77 Milliarden aufweist, mit US$14,2 Milliarden in Barreserven und US$9,43 Milliarden an Verbindlichkeiten. Trotz kurzfristiger Verbindlichkeiten von über US$26 Milliarden bei einer Marktkapitalisierung von US$266,9 Milliarden wird die Fremdkapitalnutzung aufgrund des soliden Kassenbestands und der eindrucksvollen EBIT-Steigerung um 223% im Jahresvergleich nicht als riskant angesehen. Die Fähigkeit des Unternehmens, seine Einnahmen vor Zinsen und Steuern (EBIT) in freien Cashflow umzuwandeln und mehr freien Cashflow als EBIT über die letzten drei Jahre zu generieren, hebt sich positiv ab und gewährleistet [...]

