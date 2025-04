© Foto: titus

"Make the Rest of the World Great Again", nennt Stefan Schrader seine These. Die Politik des US-Präsidenten untergräbt nach Ansicht des Kapitalmarktexperten das Investorenvertrauen in die USA."Er treibt die Inflation, stellt die Rechtsstaatlichkeit infrage und zerstört die Berechenbarkeit wirtschaftlicher Rahmenbedingungen", warnt Schrader. Das sei das Gegenteil dessen, was internationale Anleger schätzten. "Investoren hassen Unsicherheit - und die wird gerade zur neuen Normalität." Der erfahrene Fondsmanager erinnert im Gespräch mit wallstreetONLINE TV daran, dass der US-Aktienmarkt historisch immer dann Aufschläge rechtfertigen konnte, wenn die politischen und wirtschaftlichen …