© Foto: Folker Hellmeyer - Netfonds AG



Europa gerate zunehmend an den Rand der Weltwirtschaft, mahnt Folker Hellmeyer, Chefvolkswirt der Netfonds AG, im Interview. Gleichzeitig hebt er aber auch positive Entwicklungen in der europäischen Wirtschaft hervor."Wir sehen, dass die Wirtschaftsdaten aus Europa überwiegend besser ausgefallen sind als erwartet, was ein gutes Zeichen ist", so Hellmeyer. "Die gesamtwirtschaftliche Tätigkeit gewinnt etwas an Dynamik." Positiv bewertet Hellmeyer den Besuch des chinesischen Präsidenten Xi in Europa: "Es ist bedeutsam, dass der chinesische Präsident nach 5 Jahren Europa besucht, aber das Auslassen Deutschlands zeigt eine klare Missachtung der deutschen Politik von Peking." Trotzdem bleibt er …