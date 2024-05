DJ Telekom-Kundenservice am Sonntag kurzfristig bestreikt

FRANKFURT (Dow Jones)--Zusätzlich zu dem bereits angekündigten Streik am Montag bei der Deutschen Telekom hat die Gewerkschaft Verdi Mitarbeiter im Telekom-Kundeservice (DT Service GmbH) bereits am Sonntag zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Damit soll kurzfristig der Druck auf die Arbeitgeberseite vor der vierten Tarifverhandlungsrunde am Montag und Dienstag erhöht werden, teilte Verdi mit. "In der entscheidenden Verhandlungsrunde muss es eine deutliche Bewegung geben, wenn ein längerer Konflikt abgewendet werden soll", sagte Verdi-Arbeitskampfleiter Pascal Röckert.

May 12, 2024 02:04 ET (06:04 GMT)

