CDU-Legende Wolfgang Bosbach verrät im Interview bei BÖRSE ONLINE, warum es nicht mehr Wohlstand für alle gibt, was sich beim Bürgergeld und Sozialstaat ändern muss und wie man Deutschlands Wirtschaft wieder auf Vordermann bringt. BÖRSE ONLINE: Herr Bosbach, was viele Menschen beschäftigt: Kommt es aufgrund der Probleme bei Rente und Sozialstaat in Kombination mit einer lahmenden Wirtschaft zu einem Wohlstandsverlust in den kommenden Jahren in Deutschland? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...