© Foto: Arne Dedert/dpa



Trotz aller wirtschaftlichen Unsicherheiten investieren Deutschlands Großkonzerne 75 Milliarden Euro in die Suche nach Innovationen. Erfahren Sie, wie der unter Druck stehende Standort Deutschland davon profitiert.Die DAX-Konzerne haben so viel Geld in ihr Zukunftsgeschäft investiert wie noch nie: Laut einer Handelsblatt-Auswertung gaben die 40 Unternehmen 2023 knapp 75 Milliarden Euro für Forschung und Entwicklung (F&E) aus. Demnach legten die F&E-Ausgaben gegenüber dem Vorjahr um fast 7 Prozent zu, während die Umsätze nur um knapp 1 Prozent stiegen. Trotz schwächelnder Konjunktur und der geopolitischen Unsicherheiten wollen Großkonzerne hierzulande auch dieses Jahr verstärkt in …