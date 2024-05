Der Höhenflug am deutschen Aktienmarkt basiert vor allem auf der Hoffnung, dass die Leitzinsen in den USA doch wieder eher früher als später sinken. Dies würde die Wirtschaft stimulieren und Aktien gegenüber Anleihen attraktiver machen. Nun kommen am Mittwoch neue Zahlen zur US-Inflation. Die Rekordrally des DAX muss sich daher in der neuen Woche einer Realitätsprüfung unterziehen. Noch herrscht ...

