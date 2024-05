© Foto: Ina Fassbender - dpa



Carsten Priebe offenbart in einem Interview mit dem Smart Investor die Risiken und limitierten Vorteile von Bitcoin. Priebe ist Autor des jüngst erschienenen Buchs "The Geopolitics of Bitcoin".Smart Investor: Dr. Priebe, wie würden Sie einem Laien den Bitcoin mit wenigen Worten erklären? Priebe: Bitcoin ist sehr komplex - deshalb ist jede kurze Erklärung angreifbar. Aber ich versuche es einmal so: Bitcoin soll Unabhängigkeit, Sicherheit und Vertrauen bieten, ebnet jedoch den Weg in die Überwachung. Bitcoin ist die erste und wichtigste Kryptowährung, die auf einem dezentralen, verschlüsselten Buchungssystem, der Blockchain, basiert. Dieses System ermöglicht Transaktionen zwischen Akteuren, …