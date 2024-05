Auch an der Börse wachsen die Bäume an Christi Himmelfahrt zwar nicht in den Himmel, aber zumindest der Deutsche Aktienindex über sich hinaus. Der Index eröffnet am Freitag über 18.700 Punkten und lässt das ehemalige Allzeithoch weit hinter sich. Damit ist der Markt in dieser Woche fast 800 Punkte oder vier Prozent gestiegen, der Börsenmonat Mai stellt sich in diesem Jahr also als Kauf- und nicht als Verkaufsmonat dar. Auf den ersten Blick könnte mal also von einem nachhaltigen und dynamischen Ausbruch ...

