Walmart Inc. setzt trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten auf Wachstum und übertrifft mit seinen U.S. Comparable Sales Prognosen die Markterwartungen. Investoren zeigen sich beeindruckt von der Anpassungsfähigkeit des Einzelhandelsriesen an den sich wandelnden Markt. Die Aktie zeigt Stärke mit "Buy" und "Outperform" Bewertungen durch Analysten, und Kurszielen, die eine hohe Zuversicht in Walmarts Unternehmensrichtung und Umsetzungskompetenz widerspiegeln. Die Prognose für die vergleichbaren Umsätze der U.S.-Geschäfte liegt mit einem Plus von 4,5% über dem Konsens von 3,6%, während die EPS für das Finanzjahr 2025 bei $2,36 vermutet wird und für das Jahr 2026 bei $2,59. Dies deutet auf ein nachhaltiges Ertragswachstumsmuster der Firma hin. Besonders im Lebensmittelbereich, gestützt durch höhere Einkommensschichten, die Liefer- und Abholservices nutzen, [...]

Hier weiterlesen