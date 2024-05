Richtig abgestraft wurden zuletzt Build Your Dreams-Aktionäre. Schließlich findet sich der Kurs 2,30 Prozent niedriger wieder als vor einer Woche. An drei der fünf Sitzungen ging es für den Titel nach unten. Dabei musste Build Your Dreams am Mittwoch den höchsten Tagesverlust der Woche hinnehmen mit einem Minus von 2,01 Prozent. Ist das nun das Signal zum Einstieg oder sollten Anleger noch Vorsicht walten lassen? Aus technischer Sicht ist trotz des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...