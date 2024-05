CureVac-Aktionäre brauchen derzeit wieder einmal starke Nerven. Schließlich wird der Kurs heute 5,29 Prozent niedriger bewertet als in der Vorwoche. Das Wertpapier verabschiedete sich an drei der fünf Sitzungen mit Kursrückgängen aus dem Handel. Dabei hat CureVac am Mittwoch den Vogel abgeschossen mit einem Minus von 6,38 Prozent. Die Bären haben die Bullen also in die Ecke gedrängt - können die sich aus der Umklammerung lösen? Obwohl es in der vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...