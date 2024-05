Steht dieser Meme-Coin kurz vor der Kursexplosion?

Wer sucht nicht diesen einen Coin, der kurz vor der Kursexplosion steht? Die Suche könnte nun ein Ende haben, denn mit SPONGE V2 steht ein Meme-Coin in den Startlöschern, der zu den beliebtesten am Markt zählt, obwohl er noch nicht einmal an den Kryptobörsen gelistet ist. Doch was sorgt für das hohe Potenzial und kommt es bald tatsächlich zur Kursexplosion? In diesem Beitrag finden sich die Einzelheiten.

SPONGE V2 tritt in die Fußstapfen von SPONGE

Damit das Potenzial transparent wird, welches sich hinter SPONGE 2 verbirgt, ist ein Rückblick auf das Frühjahr 2023 notwendig. Der Frühjahr 2023 war vor allem davon geprägt, dass diverse Kryptowährungen deutlich an Wert gewonnen haben. Der Bitcoin hatte beispielsweise wieder die Marke von 30.000 US-Dollar erreicht. Die großen Gewinner waren jedoch nicht die Altcoins, sondern allen voran die Meme-Coin am Markt. Genau diese Phase nutzen die Gründer von SPONGE und launchten den Meme-Coin, rund um die Meme-Figur SpongeBob. Was danach kommt, ist eine Erfolgsstory schlecht hin.

Innerhalb von nur wenigen Wochen stieg der Meme-Coin derart stark an, dass die frühen Käufer eine Rendite von mehr als Faktor 100 erzielten. Solch eine hohe Rendite erzielen selbst unter den Meme-Coins nur die wenigsten. Einer der Gründe war zweifelsfrei die beliebte und weltweit bekannte Meme-Figur SpongeBob, die durch die Zeichentrickserie von Nickelodeon Kultstatus erreichte. Doch die Zeit von SPONGE neigt sich langsam dem Ende entgegen, denn bald werden alle SPONGE-Token ihren Wert verlieren und durch Tokens von SPONGE V2 vollständig ersetzt. Für Investoren bietet sich damit eine ausgezeichnete Gelegenheit, genau jetzt das Portfolio nochmals mit den beliebten Meme-Coins aufzustocken, bevor der Vorverkauf beendet ist. An dieser Stelle lohnt sich ein Blick darauf, was für einen Kauf spricht.

Die Community mach den Unterschied

Die meisten Meme-Coins, die am Markt gelauncht werden, müssen ihre Community vollkommen neu aufbauen. Das ist bei SPONGE V2 jedoch komplett anders, denn dadurch, dass SPONGE bereits eine große Community aufbauen konnte, tritt SPONGE V2 mit einer bestehenden Community auf den Markt. Besonders die ersten Stunden und Tage sind entscheidend, in welche Richtung es für den Meme-Coin in der Zukunft geht. Alleine der Account auf "X" (ehemals Twitter) misst eine Community von rund 37.000 treuen Abonnenten, Tendenz steigend. Die bereits im Presale eingeworbene Summe von 17,5 Millionen US-Dollar verdeutlicht nochmal zusätzlich die Stärke der Community. Mit solch einem Erfolg gehört SPONGE V2 bereits jetzt schon zu den besten Projekten des Jahres.

Damit SPONGE V2 jedoch noch erfolgreicher wird als sein Vorgänger, setzt das Gründerteam auf eine ausgefeilte Marketingstrategie. Ein Teil davon ist das Marketing in den sozialen Medien, was mehrere Vorteile in sich birgt. Einer dieser Vorteile ist die Kosteneffizienz, gegenüber den klassischen Werbeanzeigen. Darüber hinaus tritt zunehmend das organische Wachstum ein, was für einen Zuwachs an Newcomern auf dem Kryptomarkt und Krypto-Profis gleichermaßen sorgt. Ein zweiter Teil der Marketingstrategie besteht beispielsweise aus gezielten Beiträgen auf den verschiedensten Nachrichten-Seiten, welche eine hohe Reichweite in der Kryptoszene besitzen.

Hoher Mehrwert durch P2E

Die meisten Meme-Coins, die am Markt gelauncht werden, besitzen keinerlei Mehrwert. Dafür gibt es eine Vielzahl an Beispiele, unter anderen folgende: PEPE, FLOKI und BONK. Doch SPONGE V2 schlägt einen komplett anderen Weg ein, denn im Zentrum steht ein Play-to-Earn-Game, welches in der Zukunft sogar mittels einer App gespielt werden kann. Das sorgt nicht nur dafür, dass die künftigen Spieler Spaß am Spiel haben werden, sondern sich zusätzlich ein reales Einkommen aufbauen können. Je mehr Zeit ins Spielen investiert wird und je erfolgreicher man dabei ist, desto höher kann das Einkommen in Form von neuen SPONGE V2 Tokens ausfallen. Auf der anderen Frage sorgt die das P2E-Game für zusätzliche Nachfrage nach den Meme-Coins und damit gleichzeitig für Stabilität und Aufwind im Kurs. Dabei gilt es anzufügen, dass P2E-Games den Nerv der Zeit treffen und zu den beliebtesten Spielen zählen.

Die Allokation im Überblick

Insgesamt stehen 150 Milliarden Tokens von SPONGE V2 zur Verfügung, welche in sechs Kategorien aufgeteilt werden. Der Großteil ist mit 43,09 Prozent für die Belohnungen im Rahmen des Stakings vorgesehen, welches langfristig für Preisstabilität und Kurswachstum sorgt. Durch das Staking (derzeit 164 Prozent pro Jahr) wird grundsätzlich ein erheblicher Teil der Meme-Coins künstlich dem Markt entzogen, was zu einer Verknappung des Angebots führt. Neben den Belohnungen im Rahmen des Stakings sind weitere 26,93 Prozent für die zentrale Bridge vorgesehen, um die bestehenden SPONGE-Tokens vollständig umwandeln und weitere Käufe im Presale ermöglichen zu können. In das Marketing fließen zudem 7,5 Prozent der Tokens, neben 8 Prozent, die für Belohnungen beim Gaming eingeplant sind. Darüber hinaus werden 4,47 Prozent für die Entwicklung des P2E-Games verwendet, sowie die restlichen 10 Prozent für die initiale Liquidität bei den jeweiligen Börsenlistungen.

Kommt es zur Kernexplosion von SPONGE V2?

Die Chancen stehen aus Sicht der Experten bestens, dass es tatsächlich zu einer Kursexplosion kommen kann, sobald die zweite Version von SPONGE an den verschiedenen Börsen der Kryptowelt gelistet wird. SPONGE hat es in den letzten Monaten geschafft, an insgesamt 10 Kryptobörsen gelistet zu werden. Sobald der Presale abgeschlossen ist, ist stark anzunehmen, dass diese 10 Kryptobörsen auch SPONGE V2 sehr schnell in den Handel aufnehmen und somit von Beginn an die Möglichkeit schaffen, dass der Kurs wahrhaftig explodieren kann. Ein Gamechanger wird aller Voraussicht nach der Moment sein, sobald die ganz großen Schwergewichte wie Binance oder KuCoin SPONGE V2 in den Handel aufnehmen.

