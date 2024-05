Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) -Piramal Pharma Limited (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), ein weltweit führendes Pharmaunternehmen, gab heute seine Einzel- und Konzernergebnisse für das vierte Quartal (Q4) und das Gesamtjahr (GJ) bis 31. März 2024 bekannt.KonzernweiteFinanz-Highlights(in MillionenINR)Einzelposten Q4 GJ2024 Q4 GJ2023 GJ2024 GJ2023Vorjahresvergleich VorjahresvergleichWachstum WachstumUmsatz aus 25.520 21.640 18 % 81.710 70.820 15 %laufenderGeschäftstätigkeitCDMO 16.490 12.810 29 % 47.500 40.010 19 %Complex 6.670 7.020 (5) % 24.490 22.860 7 %HospitalGeneric (CHG)India 2.380 2.100 14 % 9.850 8.740 13 %ConsumerHealthcare(ICH)EBITDA# 5.560 3.760 48 % 13.720 8.530 61 %EBITDA-Marge 22 % 17 % 17 % 12 %PAT (vor 1.320 500 163 % 810 (1.800) NVSonderposten)Sonderposten* (310) 0 NV (630) (70) NVPAT (nach 1.010 500 102 % 180 (1.860) NVSonderposten)# Das EBITDAfür dasGJ2023 hatteeineneinmaligenEinfluss aufdieLagermargevon 680 Mio.INRSonderpostenin Q4 2024 inHöhe von 310Mio. INR fürdie nichtzahlungswirksameAbschreibungvonInvestitionenundLizenzrechtenimZusammenhangmit einembestimmtenProdukt einesDrittanbieters,das nichtmehrvermarktetwirdWichtige Highlights für Q4 und GJ2024• Der Umsatzerlös aus laufender Geschäftstätigkeit wuchs in Q4 2024 um 18 % und im GJ2024 um 15 %, angetrieben durch ein gesundes Wachstum in unserem CDMO- und ICH-Geschäft• Das EBITDA wuchs in Q4 2024 um 48 % und im GJ2024 um 61 % im Vorjahresvergleich, vor allem aufgrund von Umsatzwachstum, operativer Hebelwirkung, Kostenoptimierung und Initiativen zur Steigerung der operativen Leistungsfähigkeit.• Nettogewinn nach Steuern (vor Sonderposten) mehr als verdoppelt im Q4 2024 auf 1,32 Mrd. INR im Vergleich zu 0,5 Mrd. INR in Q4 2023.• Nettoverschuldung / EBITDA verbesserte sich von Faktor 5,6 zu Beginn des Geschäftsjahres auf 2,9 am Ende des GJ2024Nandini Piramal, Vorsitzende von Piramal Pharma Limited kommentiert: "Das Geschäftsjahr 2024 war ein starkes Jahr für das Unternehmen mit umfassenden Verbesserungen, die vor allem auf unser CDMO-Geschäft zurückzuführen sind, das ein robustes Umsatzwachstum von 19 % im Vergleich zum Vorjahr erzielte. Wir verzeichneten einen deutlichen Anstieg der Auftragseingänge, insbesondere für die kommerzielle Herstellung von patentgeschützten Produkten, und das in einem schwierigen Finanzierungsumfeld für die Biotechnologie. Die Beiträge unserer innovationsbezogenen Arbeit und unserer differenzierten Angebote sind im GJ2024 ebenfalls gestiegen. Die Kapazitätserweiterung in unserer Anlage in Grangemouth für das Segment Antikörper-Wirkstoff-Konjugate wurde kommerzialisiert und stößt auf großes Kundeninteresse.Im Bereich der Inhalationsanästhesie behaupten wir weiterhin unsere führende Position bei Sevofluran auf dem US-Markt und erweitern unsere Kapazitäten, um die wachsende Nachfrage auf den Märkten in den Entwicklungsländern zu bedienen. Auch unser indisches Consumer-Healthcare-Geschäft entwickelt sich weiterhin gut mit Fokus auf die Verbesserung der EBITDA-Marge.Im Laufe des Jahres konnten wir auch unsere Rentabilität mit einer EBITDA-Marge von 17 % (gegenüber 12 % im GJ2023) deutlich verbessern. Alle drei Geschäftsbereiche erzielten höhere EBITDA-Margen durch operative Hebelwirkung, Kostenoptimierung und Initiativen zur Steigerung der betrieblichen Leistungsfähigkeit. Unser Verhältnis zwischen Nettoverschuldung und EBITDA hat sich ebenfalls deutlich verbessert, da wir das Geschäftsjahr mit einem Verschuldungsfaktor von unter 3 abgeschlossen haben, verglichen mit 5,6 zu Beginn des Jahres."Wichtige Geschäftsergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2024Auftragsentwicklung und Herstellungsorganisation (Contract Development andManufacturing Organization, CDMO): - Starke Auftragseingänge: Trotz desschwierigen Finanzierungsumfelds in der Biotechnologie waren unsere neuenServiceaufträge# im GJ2024 deutlich höher als im GJ2023, insbesondere für diekommerzielle Herstellung von patentgeschützten Molekülen. - InnovationsbezogeneArbeit: Unser Anteil an den CDMO-Einnahmen aus innovationsbezogener Arbeitstieg von 45 % im GJ2023 auf 50 % im GJ2024. - Patentierte kommerzielleHerstellung: Der Umsatz aus der kommerziellen Herstellung patentgeschützterMoleküle hat sich im GJ2024 mit 116 Mio. USD gegenüber 52 Mio. USD im GJ2023mehr als verdoppelt. - Differenzierte Angebote: Umsatzbeitrag ausdifferenzierten Angeboten stieg von 37 % im GJ2023 auf 44 % im GJ2024. -Integrierte Projekte: Über 40 % des Auftragsbestandes im GJ2024 stammten ausintegrierten Projekten, was die Kundenpräferenz für integrierte Serviceangebotebestätigt. - Verbesserte Rentabilität in unserem CDMO-Geschäft durchUmsatzwachstum, günstigen Umsatzmix, Normalisierung der Rohstoffkosten undInitiativen zur Kostenoptimierung - Erstklassige Qualität: erfolgreicheDurchführung von 36 behördlichen Inspektionen und über 170 Kundenaudits imGJ2024 Komplexe Krankenhausgenerika: - Starkes Volumenwachstum: StarkesVolumenwachstum unseres Inhalationsanästhesie-Portfolios in den USA und in denROW-Märkten, teilweise kompensiert durch niedrigere Marktpreise - Weiterhin aufPlatz 1 * in den USA in Bezug auf den wertmäßigen Marktanteil von Sevofluran.Führungsposition bei intrathekalem Baclofen auf dem US-Markt verteidigt. -Erweiterung unserer Kapazitäten zur Deckung der wachsenden Nachfrage nachInhalationsanästhesieprodukten in den ROW-Märkten. Der Schwerpunkt liegt auchauf der Verbesserung der Produktion durch höhere betriebliche Effizienz -Verbesserte Rentabilität in unserem CHG-Geschäft während des GJ2024,hauptsächlich aufgrund von Kostenoptimierungsinitiativen, Ertragsverbesserungenund einem günstigeren Produkt- und Marktmix - Pipeline für neue Produkte:Einführung von vier neuen injizierbaren Produkten im GJ2024 in den USA undEuropa. Aufbau einer Pipeline von 24 neuen Produkten, die sich in verschiedenenEntwicklungsstadien befinden, mit einem derzeit adressierbaren Marktvolumen vonüber 2 Mrd. USD. Indien Consumer Healthcare: - Power Brands bestehend ausLacto Calamine, Littles, Polycrol, Tetmosol und I-range, verzeichnete gegenüberdem Vorjahr ein Wachstum von 15 % in Q4 2024 und 13 % in GJ2024 - NeueProdukteinführungen: 27 neue Produkte und 24 neue SKUs wurden im GJ2024eingeführt. In den letzten drei Jahren wurden über 150 neue Produkte undArtikelkategorien eingeführt. - Verbesserte EBITDA-Marge im GJ2024 durchoperative Hebelwirkung - Die Werbeaufwendungen beliefen sich im GJ2024 auf 13 %des ICH-Umsatzerlöses gegenüber 15 % im GJ2023 - E-Commerce wuchs im GJ2024 umrund 36 % im Vergleich zum Vorjahr und trug damit 20 % zum ICH-Umsatzerlös bei.Präsenz auf über 20 E-Commerce-Plattformen, einschließlich der eigenenDirektkunden-Website Wellify.in Neuentwicklung und kommerzielle Aufträge. Dieseergänzen die bestehenden mehrjährigen Fertigungspartnerschaften *Quelle:IQVIA-DatenKonsolidierteGewinn-undVerlustrechnung(inMillionenINR)BerichteteFinanzdatenQuartalEinzelheiten GesamtjahrQ4 2024 Q4 2023 Q3 2024 GJ2024 GJ2023Veränderung Veränderung Veränderungzum zum zumVorjahr Vorquartal Vorjahr25.520 21.640 18 % 19.590 30 % 81.710 70.820 15 %UmsatzerlösauslaufenderGeschäftstätigkeitSonstige 260 250 8 % 620 (57) % 1.750 2.250 (22) %Erträge25.790 21.880 18 % 20.200 28 % 83.470 73.070 14 %Gesamtertrag10.140 8.400 21 % 6.750 50 % 29.540 27.030 9 %Materialkosten4.940 4.740 4 % 5.240 (6) % 20.300 18.960 7 %PersonalaufwandSonstige 5.140 4.990 3 % 4.910 5 % 19.910 18.540 7 %AufwendungenEBITDA# 5.560 3.760 48 % 3.300 69 % 13.720 8.530 61 %1.140 1.040 10 % 1.060 8 % 4.480 3.440 30 %Zinsaufwendungen1.960 1.840 6 % 1.860 5 % 7.410 6.770 9 %AbschreibungenGewinn 2.460 870 182 % 380 553 % 1.830 (1.680) NVvorSteuernSteuern 1.260 450 182 % 90 1.264 % 1.610 660 144 %Anteil am 120 80 55 % 140 (14) % 590 540 9 %NettogewinnassoziierterUnternehmen1.320 500 163 % 420 211 % 810 (1800) NVNettogewinnnachSteuern(vorSonderposten)(310) 0 NV (320) NV (630) (70) NVSonderposten*1.010 500 102 % 100 902 % 180 (1.860) NVNettogewinnnachSteuern(nachSonderposten)# DasEBITDAfür dasGJ2023hatteeineneinmaligenEinflussauf dieLagermargevon 680Mio. INR*Q3 2024:EinmaligeKostenfür einenProduktrückrufeinesDrittanbieters;Q4 2024:NichtzahlungswirksameAbschreibungvonInvestitionenundLizenzrechtenimZusammenhangmit einembestimmtenProdukteinesDrittanbieters,das nichtmehrvermarktetwirdKonzernweite Bilanz(in Millionen INR)Wichtige Bilanzposten Zum31. März 2024 31. März 2023Eigenkapital insgesamt 79.110 67.740Nettoverschuldung 39.320 47.810Insgesamt 118.430 115.550Nettoanlagevermögen 91.060 88.870Materielle Vermögenswerte 42.500 35.890Immaterielle Vermögenswerte einschließlich Goodwill 37.400 38.800CWIP (einschließlich IAUD*) 11.160 14.190Nettoumlaufvermögen 23.390 23.070Sonstige Vermögenswerte# 3.980 3.610Gesamtvermögen 118.430 115.550*IAUD - Immaterielle Vermögenswerte in Entwicklung# Sonstige Vermögenswerte umfassen Investitionen undlatente Steueransprüche (netto)Konferenzschaltung zu den Geschäftsergebnissen in Q4 und GJ2024Piramal Pharma Limited wird eine Konferenzschaltung für Investoren/Analysten am 13. Mai 2024 von 9.30 bis 10.15 Uhr (IST) einrichten, um seine Ergebnisse für Q4 und GJ2024 zu erörtern.Die Einwahldaten für die Telefonkonferenz lauten wie folgt:Veranstaltung Ort und Zeit TelefonnummerKonferenzschaltung am 13. Indien - 9.30 Uhr IST +91 22 6280 1461 / +91 22Mai 2024 7115 8320 (Hauptnummer)1 800 120 1221(Gebührenfreie Nummer)USA - 0.00 Uhr (Eastern Gebührenfreie NummerTime - New York) 18667462133Großbritannien - 5.00 Uhr Gebührenfreie Nummer(Ortszeit London) 08081011573Singapur - 12.00 Uhr Gebührenfreie Nummer(Ortszeit Singapur) 8001012045Hongkong - 12.00 Uhr Gebührenfreie Nummer(Ortszeit Hongkong) 800964448Express-Anmeldung mit Bitte verwenden Sie diesenDiamond Pass Link für die vorherigeRegistrierung, um dieWartezeit bei derAnmeldung zu verkürzen:https://services.choruscall.in/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=9765638&linkSecurityString=3bb8d8359cInformationen zu Piramal Pharma Ltd:Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA I BSE:543635) bietet ein Portfolio von differenzierten Produkten und Dienstleistungen über seine 17 globalen Entwicklungs- und Produktionsstätten, sowie ein globales Vertriebsnetz in über 100 Ländern an. PPL umfasst Piramal Pharma Solutions (PPS), ein integriertes Auftragsentwicklungs- und Herstellungsunternehmen, sowie Piramal Critical Care (PCC), ein komplexes Generika-Geschäft für Krankenhäuser, und das India Consumer Healthcare-Geschäft, ein Unternehmen, das rezeptfreie Produkte verkauft. Darüber hinaus hat sich eines der verbundenen Unternehmen von PPL, AbbVie Therapeutics India Private Limited (ehemals Allergan India Pvt Ltd), ein Joint Venture zwischen Allergan (jetzt Teil von AbbVie) und PPL, zu einem Marktführer auf dem Gebiet der ophthalmologischen Therapie entwickelt.Darüber hinaus hält PPL eine Minderheitsbeteiligung an Yapan Bio Private Limited. 