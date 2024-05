© Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Zentralredaktion - Dall-E



Der deutsche Leitindex DAX hat in der vergangenen Woche ein neues Allzeithoch erzielt. Der Blick in den Chart verrät: Für Anleger dürfte noch mehr zu holen sein!Die vergangene Woche war für den deutschen Leitindex eine vorentscheidende. Angetrieben von zufriedenstellenden Ergebnisberichten vieler im DAX notierter Konzerne, gelang es den Käufern, mit einem neuen Allzeithoch Fakten zu schaffen. So konnte die zuletzt konstruktive, aber noch unklare Ausgangslage zugunsten einer Fortsetzung des zeitweise bedrohten Aufwärtstrends entschieden werden. Damit rückt nun die Frage in den Vordergrund, wie weit es für das Börsenbarometer noch nach oben gehen kann. Kurzfristige Konsolidierung bullish …