Köln (ots) -Marvel hat seine Avengers, DC seine Justice League und RTL seine Dschungel-Legenden: Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" kommt der Dschungel erstmals im Sommer zurück zu RTL und auf RTL+. In der Spezialstaffel "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden" wollen es 13 ehemalige Dschungel-Stars noch einmal wissen und wagen erneut das Abenteuer "Dschungelcamp" - und zwar in Südafrika!Diese Dschungel-Legenden erweckt RTL und schickt sie ins Camp:Giulia Siegel (Staffel 4, 2009)Sarah Knappik (Staffel 5, 2011)Georgina Fleur (Staffel 7, 2013)Winfried Glatzeder (Staffel 8, 2014)Mola Adebisi (Staffel 8, 2014)David Ortega (Staffel 10, 2016)Thorsten Legat (Staffel 10, 2016)Kader Loth (Staffel 11, 2017)Hanka Rackwitz (Staffel 11, 2017)Elena Miras (Staffel 14, 2020)Daniela Büchner (Staffel 14, 2020)Eric Stehfest (Staffel 15, 2022)Gigi Birofio (Staffel 16, 2023)Wer behauptet sich wieder in spektakulären Prüfungen, überlebt emotionale Lagerfeuer-Momente und zeigt wahre Größe im Umgang mit nervigen Mitcampern? Welcher dieser Stars wird die Legende unter den Legenden?Sonja Zietlow und Jan Köppen moderieren "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden" (Produktion: ITV Studios Germany) und natürlich ist auch Dr. Bob beim Legenden-Dschungel dabei. Der Sendestart wird demnächst bekannt gegeben.