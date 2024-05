EQS-News: Cantourage Group SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Cantourage Group SE - Gründer und Frühphaseinvestoren haben Aktien zur Erhöhung des Freefloats abgegeben, um den Einstieg für Investoren zu vereinfachen



13.05.2024 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Nicht zur direkten oder indirekten Veröffentlichung oder Verbreitung innerhalb der oder in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan oder einer sonstigen Rechtsordnung, in der eine solche Veröffentlichung oder Verbreitung unzulässig wäre. Die wichtigen Hinweise am Ende dieser Mitteilung sind zu beachten.

Cantourage Group SE - Gründer und Frühphaseinvestoren haben Aktien zur Erhöhung des Freefloats abgegeben, um den Einstieg für Investoren zu vereinfachen

Freefloat-Erhöhung soll Handelbarkeit der Aktie verbessern, um Investoren einen einfacheren Aktienerwerb zu ermöglichen

Gründer, Frühphaseninvestoren und Direktoren des Unternehmens haben einen kleinen Teil der eigenen Aktien zur Verfügung gestellt, wollen jedoch Ankeraktionäre bleiben

Weitere Maßnahmen wie Barkapitalerhöhung oder anorganisches Wachstum werden kontinuierlich geprüft

Berlin, 10.05. Mai 2024 - Die Cantourage Group SE (im Folgenden "Cantourage", ISIN: DE000A3DSV01, www.cantourage.com ), ein führendes europäisches Unternehmen für die Herstellung und den Vertrieb von Cannabis, teilt mit, dass Gründer und Frühphaseinvestoren einen kleinen Teil ihrer Aktien abgegeben haben, um den Freefloat der eigenen Aktie zu erhöhen. Zum Freefloat (auch genannt: Streubesitz) zählen alle frei handelbaren Aktien eines Unternehmens, weil sie nicht als größeres Paket von Großaktionären gehalten werden.

Der Börsengang der Cantourage im November 2022 erfolgte nicht mit dem Ziel einer Kapitalerhöhung. Grund war vielmehr gegebenenfalls M&A Aktivitäten durch Aktien finanzieren zu können. Da Cantourage mit wenig externen Kapital zum einen der heute führendem gelisteten Cannabisunternehmen in Deutschland wurde, befindet sich nach wie vor ein großer Anteil der Unternehmensaktien im Besitz der Gründer, Frühphaseinvestoren und Direktoren. Dementsprechend ist jedoch der Freefloat an Aktien seit dem Börsengang mit ca. 15% Prozent gering.

Das Unternehmen nimmt das Feedback, das zum Teil in Foren geäußert wurde, zum Anlass, um darüber zu informieren, dass seit dem Januar 2023 jedoch weniger als zwei Prozent der Aktien zur Erhöhung des Freefloats eingesetzt wurden. Die Gründer, Frühphaseninvestoren und Direktoren von Cantourage sind nach wie vor vollständig von den Geschäftsaussichten für das Unternehmen überzeugt und rechnen fest mit einer positiven Unternehmensentwicklung in den kommenden Jahren - insbesondere durch die Chancen der Cannabisliberalisierung in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Daher streben die Gründer, Frühphaseninvestoren und Direktoren weiterhin an, mittelfristig die Mehrheit am Unternehmen zu behalten und die Aktivitäten auch in Zukunft mitzugestalten.

Philip Schetter, CEO von Cantourage, begrüßt die Umplatzierungen: "Die Erhöhung des Freefloats verbessert die Sichtbarkeit und Attraktivität unserer Aktie am Kapitalmarkt. Gleichzeitig freuen wir uns, mit den Gründern, Frühphaseinvestoren und Direktoren auch weiterhin langfristig orientierte Ankeraktionäre an Bord zu haben. Wir haben zuletzt immer wieder festgestellt, dass sie unverändert von einer positiven Geschäftsentwicklung überzeugt sind und ihnen die Entscheidung nicht leichtgefallen ist, einen Teil ihrer Aktien zu verkaufen. Wir alle bei Cantourage haben jedoch gesehen, dass die Einstiegsmöglichkeiten für Investoren - und vor allem für institutionelle Investoren - aufgrund des geringen Freefloats noch nicht ideal sind. In den nächsten Monaten wollen wir unsere Produktionskapazitäten weiter ausbauen und weitere Märkte erschließen. Wir sind uns sicher, dass sich Cantourage auf dem richtigen Weg befindet und stark von der bisherigen (Teil-)Legalisierung von Cannabis profitieren wird."

Über Cantourage

Cantourage ist ein führendes europäisches Unternehmen für die Herstellung und den Vertrieb von Medizinalpräparaten und Arzneimitteln auf Basis von Cannabis. Das in Berlin ansässige Unternehmen wurde 2019 von den Branchenpionieren Norman Ruchholtz, Dr. Florian Holzapfel und Patrick Hoffmann gegründet. Mit einem erfahrenen Managementteam und seiner "Fast Track Access"-Plattform ermöglicht Cantourage es Produzenten aus aller Welt, schneller, leichter und kosteneffizienter Teil des wachsenden europäischen Marktes für medizinisches Cannabis zu werden, indem es deren Cannabis-Rohmaterial und -Extrakte weiterverarbeitet und vertreibt. Dabei stellt Cantourage stets die Einhaltung der höchsten europäischen pharmazeutischen Qualitätsstandards sicher. Das Unternehmen bietet Produkte in pharmazeutischer Qualität in allen relevanten Marktsegmenten an: getrocknete Blüten, Extrakte, Dronabinol und Cannabidiol. Cantourage wurde am 11. November 2022 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und wird unter dem Börsenkürzel "HIGH" geführt.

Weitere Informationen: www.cantourage.com

Diese Bekanntmachung stellt kein öffentliches Angebot und keine Werbung für ein öffentliches Angebot zum Verkauf von Wertpapieren, insbesondere nicht im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 (ProspektVO) dar.

Pressekontakt Cantourage:

Bernd Fischer

Tel. +49 (0)30 4701 350 - 50

fischer@cantourage.com

13.05.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com