Mannheim (ots) -Das Job- und Karriereportal praktischArzt wurde erneut im Bereich "Medizin und Gesundheit" mit dem Gütesiegel "Beste Jobbörse" ausgezeichnet - und zwar sowohl aus Sicht von knapp 81.000 Stellensuchenden als auch mehr als 22.000 Arbeitgeber. Die renommierten Gütesiegel des Jobbörsenchecks gehen damit zum vierten Mal in Folge an die Stellenbörse praktischArzt der pA Medien GmbH.Auf diesem breiten Markt der deutschen Online-Stellenbörsen gibt der jährliche Jobbörsencheck-Award der Profilo Rating Agentur Arbeitgebern eine Hilfestellung und zeigt auf, welche Jobbörse den größten Erfolg verspricht. Auch Bewerber erhalten damit einen hilfreichen Überblick, bei welcher Jobbörse sich die Jobsuche wirklich lohnt.In allen vier Kategorien auf Platz 1Wie schon in den drei Jahren zuvor, hat praktischArzt auch im Jahr 2024 alle vier Kategorien im Cluster "Medizin und Gesundheit" für sich entschieden. Die Auszeichnungen beruhen auf Bewertungen der Zufriedenheit und der Weiterempfehlungsrate von 80.744 Bewerbern als auch 22.446 Arbeitgebern.Als "Beste Spezialbörse für Medizin / Gesundheit" wurde praktischArzt von Arbeitgebern wie Bewerbern jeweils mit einer 98-Prozent-Weiterempfehlungsrate an die Spitze gewählt. Auch in dem Bereich "Zufriedenheit" erreichte das Job- und Karriereportal mit 6,21 von 7 (Arbeitgeber) und 6,5 von 7 (Bewerber) Bestwerte.Timo Krasko, Geschäftsführer der pA Medien GmbH, freut sich: "Unser Team zählt mittlerweile über 40 Köpfe. Gemeinsam schaffen wir eine ausgezeichnete Beratung durch unserer Sales-Team, eine optimale Vermarktung durch unser Marketing- und Redaktions-Team sowie einen phänomenalen Service durch unser Anzeigen-Team. Daher sind Auszeichnungen wie diese, wie auch unsere nahezu wöchentlichen Referenzen, eine Team-Leistung."Diese Awards sind Ansporn für das Team der pA Medien GmbH, auch in den kommenden Jahren diese Titel wieder zu verteidigen und bestmögliche Ergebnisse für inserierende Unternehmen zu gewährleisten: "Bei uns gibt es niemals Stillstand mit einem ständigen Auge auf den Markt. Die erneute Bestätigung in Form von Awards und Auszeichnungen ist eine großartige Motivation für uns alle!", ergänzt Michael Schmitt, Geschäftsführer der pA Medien GmbH.Pressekontakt:pA Medien GmbHGeschäftsführung: Michael Schmitt, Timo KraskoInnere Wingertstrasse 9, 68309 Mannheimkontakt@praktischarzt.deOriginal-Content von: pA Medien GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156596/5777387