Nach Darstellung von SMC-Research habe sich die Masterflex SE im ersten Quartal 2024 angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen gut behauptet. Der Umsatz sei zwar gesunken, doch das EBIT habe man erneut steigern können. Der SMC-Analyst Adam Jakubowski sieht daher die Erwartung eine weiteren EBIT-Wachstum auch im Gesamtjahr gut begründet.

Mit einem Umsatzrückgang um 5 Prozent auf 26,2 Mio. Euro und einer gleichzeitig um 1,2 Prozentpunkte auf 16,2 Prozent verbesserten EBIT-Marge habe das erste Quartal 2024 dasselbe Muster wie das zweite Halbjahr 2023 gezeigt. Dahinter verstecke sich das Nebeneinander von einer konjunkturell schwachen Nachfrage in einigen Kundensegmenten und Regionen einerseits, und steigender Erlöse in anderen Bereichen (Luftfahrt-, Lebensmittel- und Halbleiterindustrie wie auch US-Geschäft) sowie Effizienzverbesserungen andererseits.

Damit profitiere Masterflex von dem diversifizierten Ansatz und der Fokussierung auf die Profitabilität und komme bisher sehr gut durch die Wirtschaftskrise. Das unterstreiche auch die bestätigte Prognose, die bei einem Umsatz von 100 bis 107 Mio. Euro ein EBIT im Korridor 12 bis 15 Mio. Euro in Aussicht stelle, wobei das EBIT bei Abwesenheit externer Schocks gegenüber dem Wert aus 2023 (12,4 Mio. Euro) deutlich wachsen sollte, so die Analysten.

Auch sie haben ihre Schätzungen unverändert gelassen und erwarten einen Umsatz von 105,2 Mio. Euro sowie ein EBIT von 13,0 Mio. Euro. Auf dieser Basis liege der EV/EBIT (Unternehmenswertwert durch EBIT) für 2024 bei lediglich 9,1 und signalisiere, ebenso wie ihr Kursziel von 15,00 Euro, eine deutliche Unterbewertung der Masterflex-Aktie. Die Analysten bekräftigen daher ihr Urteil "Buy".

