Hannover (www.anleihencheck.de) - Das am vergangenen Freitag veröffentlichte Protokoll der EZB-Zinssitzung im April lässt den Risikoappetit der Börsianer ansteigen, so die Analysten der Nord LB.Die EZB bereite die Kapitalmärkte für ihre nächste Sitzung am 06. Juni verstärkt auf eine Zinssenkung vor (einige EZB-Funktionäre hätten laut Protokoll schon eine Zinssenkung im vergangenen Monat favorisiert). Trotz Aussicht auf sinkende Zinsen hätten die Renditen deutscher 10-Y-Bundesanleihen zum Wochenschluss den dritten Tag in Folge zugelegt (+2 Basispunkte auf 2,52%). Im Gleichklang US-Treasuries (+4 Basispunkte auf 4,50%). ...

