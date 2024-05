Bitcoin: Hat das Warten jetzt ein Ende?

Es soll der größte Krypto-Bullrun aller Zeiten werden. Zumindest wenn es nach den meisten Experten geht, die den digitalen Währungsmarkt seit Jahren beobachten. Das Bitcoin Halving findet alle vier Jahre statt und bisher ist der Kurs im Anschluss jedes Mal stark gestiegen. Eine Entwicklung, die auch diesmal wieder erwartet wird, wobei Bitcoin auf weit über 100.000 Dollar steigen soll. Bisher lässt die große Rallye jedoch auf sich warten und Bitcoin notiert knapp 20 % unter seinem Allzeithoch von fast 74.000 Dollar. Hat das Warten nun schon bald ein Ende?

Chartanalyse deutet auf Rallye hin

Die technische Analyse wird von vielen Investoren genutzt, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wohin sich der Kurs eines Vermögenswertes entwickeln könnte. Am Kryptomarkt wird gerne von 4-Jahres-Zyklen gesprochen, da das Bitcoin Halving, welches alle vier Jahre stattfindet, den Kurs bisher massiv beeinflusst hat. In den anderthalb Jahren davor und danach ist Bitcoin immer stark gestiegen, während es am Ende dieser Rallye immer zu einer scharfen Korrektur gekommen ist. Bevor der ganz große Bullrun nach dem Halving losging, hat es bisher aber immer ein paar Wochen gedauert. Diese kritische Phase soll laut Experten heute enden.

Ob sich die zukünftigen Entwicklungen wirklich aus Daten der Vergangenheit auf den Tag genau herleiten lassen, muss natürlich jeder für sich entscheiden, sicher ist aber, dass es bisher nach jedem Halving zu einem neuen Allzeithoch gekommen ist und auch für heuer ein Bullrun erwartet wird.

Weitere bullishe Entwicklungen

Nicht nur das Bitcoin Halving spricht dafür, dass der Kurs der größten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung schon bald stark ansteigen dürfte. Auch die Zulassung der Spot Bitcoin ETFs in den USA, die bereits Milliarden von Dollar in den Kryptomarkt gespült hat, dürfte sich in Zukunft weiterhin bullish auf den Kurs auswirken. Auch die Geldmenge nimmt in den USA wieder zu, wobei ein schwacher Dollar den Bitcoin-Kurs ebenfalls steigen lassen könnte.

Interesting charts:



US Money printing (money supply under political parties based on macro catalysts)



Updated it - super interesting.



- Added the key catalysts

- MartyParty (@martypartymusic) May 12, 2024

Wenn die Zentralbank nach Belieben Geld druckt, um das Defizit im Haushaltsbudget zu stopfen, kann das Ziel, die Inflation einzudämmen, schnell in den Hintergrund geraten und mehr Investoren dazu bringen, sich nach Alternativen umzusehen, wenn das Geld am Konto an Kaufkraft verliert.

