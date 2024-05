BYD hat mit dem Sea Lion 07 einen neuen Batterie-elektrischen SUV mit coupéartig verlaufender Dachlinie eingeführt. Das Modell ist erster Repräsentant einer verbesserten Plattform und geht in China für umgerechnet rund 24.800 Euro in den Handel. Die Auslieferungen sollen noch diesen Monat beginnen. Der Sea Lion 07 ist BYDs erstes Modell auf Basis der e-Platform 3.0 Evo - also einer weiterentwickelten Version der aktuellen e-Platform 3.0. Diese soll ...

