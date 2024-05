Das Hamburgische WeltWirtschaftsInstitut (HWWI hat berechnet, wo bis 2035 am ehesten mit einem realen Preisanstieg zu rechnen ist Die Preise für Eigentumswohnungen sind im vergangenen Jahr vielerorts gefallen. Und auch mit dem Blick auf die kommenden elf Jahre geben die Preise in zahlreichen Regionen Deutschlands voraussichtlich weiter nach. In rund 40 Prozent aller 400 deutschen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...