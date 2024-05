© Foto: picture alliance / newscom | John Angelillo



Meme-Aktie GameStop legt am Montag um weitere 20 Prozent zu. Grund für den Kursanstieg ist, dass sich am Wochenende ein alter Bekannter zurückgemeldet hat.Die seit zwei Wochen anhaltende Rallye in der Aktie von GameStop erhält zum Wochenauftakt neuen Rückenwind. Nachdem Short-Seller bereits zuletzt stark unter Druck geraten sind und so mit zum starken Kursanstieg beigetragen haben dürften, legt die Aktie am Montag um weitere 20 Prozent zu. Grund hierfür dürfte sein, dass sich am Wochenende niemand Geringeres als Keith Gill, besser bekannt unter seinem User-Namen Roaring Kitty zurückgemeldet hat. Keith stand bereits während des ersten Short-Squeeze in der Aktie im Mittelpunkt der …