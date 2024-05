Die operative Dynamik von PNE ist nach Darstellung von SMC-Research aktuell sehr hoch. SMC-Analyst Holger Steffen sieht auch vor dem Hintergrund des anstehenden Verkaufs der US-Projekte Chancen, dass das Unternehmen seine Zielspanne für das operative Ergebnis in diesem Jahr übertreffen wird.

Trotz schwieriger Bedingungen in der Branche, die durch verspätete Genehmigungen und Materialengpässe behindert werde, zeige PNE laut SMC-Research vor allem in Deutschland eine sehr hohe operative Dynamik. Ein großes Projektvolumen befinde sich derzeit im Bau, in Ausschreibungen und in der Genehmigungsphase. Das Unternehmen realisiere nach wie vor einen großen Teil davon für das eigene Portfolio, weswegen sich die Gesamtleistung im ersten Quartal mit 57 Mio. Euro (+26 Prozent) auf Rekordniveau bewegt habe, während das EBITDA noch bei 8,5 Mio. Euro stagniert habe.

Für das Gesamtjahr sei aber die Prognose bestätigt worden, die einen Anstieg des EBITDA auf 40 bis 50 Mio. Euro vorsehe (Vorjahr: 39,9 Mio. Euro). Vor dem Hintergrund des geplanten Verkaufs der US-Projekte, der nach Angaben des Managements in den nächsten Wochen abgeschlossen werden könnte, gehen die Analysten davon aus, dass dieses Ziel übertroffen werden könne und erwarten weiterhin ein EBITDA von 55 Mio. Euro.

Insgesamt entwickele sich PNE damit so positiv, wie von den Analysten erwartet. Ihr Kursziel habe sich mit der Modellaktualisierung von zuvor 15,00 auf 15,90 Euro je Aktie etwas erhöht, womit die Analysten ein attraktives Aufwärtspotenzial sehen und auf dessen Basis ihr Urteil "Buy" bestätigen.

