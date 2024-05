Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, der Goldpreis hat in diesem Jahr per saldo 12% in Dollar bzw. 15% in Euro zugelegt, wobei zwischen Anfang März und Mitte April ein neues All-Time-High nach dem anderen markiert wurde. Wie eine aktuelle Studie des Resarch Center for Financial Services der Steinbeis-Hochschule Berlin (CFin) zeigt, sind die Deutschen zwar weit von einem Goldrausch...

Den vollständigen Artikel lesen ...