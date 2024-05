Im Rahmen der Zusammenarbeit von Vortex und World Energy GH2 soll das kollektive Fachwissen gebündelt werden, um aktiv nachhaltige Energielösungen in Neufundland und Labrador zu verfolgen.

13. Mai 2024 - Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Vortex Energy Corp. (CSE: VRTX | OTC: VTECF | FWB: AA3) ("Vortex" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass World Energy GH2 ("World Energy") und Vortex im Rahmen einer Absichtserklärung ("MoU") vereinbart haben, Lösungen für die Speicherung grüner Energie in Kavernen in der kanadischen Provinz Neufundland und Labrador zu sondieren. Die Absichtserklärung wurde in Rotterdam (Niederlande) im kanadischen Pavillon auf dem World Hydrogen Summit 2024 unterzeichnet.

In Anerkennung des gewaltigen Potenzials von Neufundland und Labrador als Zentrum für die Entwicklung erneuerbarer Energien haben World Energy und Vortex sich bereit erklärt, ihr kollektives Fachwissen, ihre Ressourcen und ihre Technologien bei der Suche nach nachhaltigen Energiespeicherlösungen zu nutzen.

Paul Sparkes, CEO von Vortex Energy Corp, sagt dazu: "Diese Absichtserklärung ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu unserem gemeinsamen Ziel, die grüne Energiewirtschaft in der Provinz anzukurbeln und die langfristige Energiesicherheit zu gewährleisten. Wir sind sehr gespannt auf die nächsten Schritte."

Beide Unternehmen sind bestrebt, Innovationen voranzutreiben und die Entwicklung der Infrastruktur zu fördern, die für die Einführung grüner Energielösungen auf breiter Basis in Neufundland und Labrador erforderlich ist. Im Rahmen gemeinsamer Forschungs-, Entwicklungs- und Einsatzinitiativen wollen World Energy GH2 und Vortex Energy Corp. zusammenarbeiten, um skalierbare und effiziente Speicherlösungen zu prüfen und zu sondieren.

Sean Leet, CEO von World Energy GH2, meint: "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Vortex Energy bei der Entwicklung der grünen Wasserstoffindustrie in Neufundland und Labrador. Im Zuge der weiteren Bewertung von Energiespeicherlösungen bieten sich viele Möglichkeiten der Kollaboration. Vortex ist ein proaktiver Partner und wir freuen uns, mit ihm in unserem Projektgebiet zusammenzuarbeiten."

Über World Energy GH2

World Energy GH2 ist eine in Neufundland und Labrador ansässige Partnerschaft für erneuerbare Energien, die mit World Energy LLC, einem der weltweit größten Hersteller grüner Brennstoffe, verbunden ist. Das Projekt Nujio'qonik ist ein Konsortium von Partnern, das die Errichtung einer kosteneffizienten, sicherheitsorientierten Anlage zur Herstellung von grünem Wasserstoff/Ammoniak an der Westküste von Neufundland und Labrador in Kanada vorantreibt. Das Projekt Nujio'qonik zielt darauf ab, Kanadas erster kommerzieller Produzent von grünem Wasserstoff-/Ammoniak zu werden, und zwar unter Einsatz von mehr als 4 Gigawatt Windenergie in einer der besten Windressourcenregionen der Welt. Zu den Partnern des Projekts Nujio'qonik zählen CFFI Ventures, Columbus Capital, World Energy LLC, Horizon Maritime und SK ecoplant. World Energy GH2 hat sich dem Truth and Reconciliation Call to Action 92 verpflichtet und setzt sich dafür ein, dass indigene Gemeinschaften langfristig und nachhaltig vom Projekt Nujio'qonik profitieren. Zur Bekräftigung dieses Engagements hat World Energy GH2 eine Absichtserklärung mit der Qalipu First Nation unterzeichnet und führt eine Reihe von Aktivitäten zum Aufbau von Kapazitäten durch, die darauf abzielen, ein Vermächtnis von Wohlstand und Umweltfreundlichkeit zu hinterlassen. https://worldenergygh2.com/

Über Vortex Energy Corp.

Vortex Energy Corp. ist ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten in Nordamerika gerichtet ist. Das Unternehmen widmet sich derzeit dem Ausbau des Salzprojekts Robinson River, das insgesamt 942 Claims mit einer Gesamtfläche von 23.500 Hektar umfasst und rund 35 km südlich der Stadt Stephenville in der Provinz Neufundland und Labrador liegt. Es ist davon auszugehen, dass sich das Salzprojekt Robinson River für die Speicherung sowohl von Salz als auch von Wasserstoff in Salzkavernen eignet. Das Unternehmen sondiert derzeit Technologien zur effizienten Speicherung von Wasserstoff oder Energie in Salzkavernen. Vortex besitzt auch das Projekt Fire Eye, das sich in der Wollaston Domain im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan befindet.

Für das Board of Directors

Paul Sparkes

Chief Executive Officer, Direktor

+1 (778) 819-0164

info@vortexenergycorp.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung der Wörter "könnte", "beabsichtigen", "erwarten", "glauben", "wird", "projiziert", "geschätzt" und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Tatsachen sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf die MOU und die Arbeit, die in ihrem Rahmen absolviert werden könnte, sowie die beabsichtigten und erwarteten Ergebnisse einer Zusammenarbeit mit World Energy beziehen.

Verschiedene Annahmen oder Faktoren werden typischerweise verwendet, um Schlussfolgerungen zu ziehen oder Prognosen oder Projektionen zu erstellen, die in zukunftsgerichteten Informationen dargelegt werden, einschließlich Annahmen in Bezug auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen. Obwohl zukunftsgerichtete Informationen auf den vernünftigen Annahmen des Managements des Unternehmens beruhen, kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem das Risiko, dass die beabsichtigte Zusammenarbeit mit World Energy nicht auf die derzeit geplante Art und Weise oder überhaupt erfolgen wird. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen schränken ausdrücklich alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ein.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=75535Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=75535&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA92905D1042Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18086479-world-energy-gh2-vortex-energy-corp-unterzeichnen-absichtserklaerung-erforschung-wasserstoff-gruenen-energiespeicherloesungen-neufundland-labrador