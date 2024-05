Plug Power legte am 09. Mai die Finanzergebnisse für das 1. Quartal 2024 vor. Wieder einmal geriet die Veröffentlichung zu einer einzigen Enttäuschung. Im Anschluss an die Zahlen entwickelte sich ein munteres Auf und Ab im Aktienkurs. Von einem ersten Rücksetzer erholte sich Plug Power recht schnell. Dieses Aufbäumen war jedoch nur temporärer Natur, denn am Freitag (10. Mai) setzte die Aktie schließlich zur Schussfahrt an. Plug Power ...

Den vollständigen Artikel lesen ...