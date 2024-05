Hier zeigen wir eine interessante Analyse des Börsenexperten Andre Stagge über Aussagen von JPMorgan Asset Management. Wo sollte es sich in den nächsten 10 bis 15 Jahren lohnen zu investieren? Der Aktienmarkt in China steht als Nummer 1 Investment auf der Agenda. Denn erwartete KGVs in China sind in Relation zu anderen Märkten sehr günstig ...

