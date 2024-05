FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer sehr starken Vorwoche kommt der Dax am Montag an sein Rekordhoch erst einmal nicht mehr heran. Gegen Mittag sank der Leitindex um 0,21 Prozent auf 18 733,92 Punkte. Der am Freitag erreichte Höchststand bei gut 18 845 Punkten bleibt in Sicht.

Wichtig in dieser Woche sind am Mittwoch die US-Inflationsdaten als maßgeblicher Faktor für die weitere Zinsentwicklung. Noch ist unsicher, wann die US-Notenbank mit Zinssenkungen beginnt.

Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets kann sich im Dax die Marke von 19 000 Punkte in dieser Woche vorstellen, "wenn die Inflationsdaten aus den USA die Möglichkeit von zumindest einer Zinssenkung der Fed noch vor der Präsidentenwahl im November zurückbringen."

Der MDax der mittelgroßen Werte notierte am Montag mit minus 0,05 Prozent auf 26 731,53 Zähler. Der EuroStoxx 50, der Leitindex der Eurozone, gab um 0,2 Prozent nach.

Am Dax-Ende korrigierten die Papiere des Energietechnik-Konzerns Siemens Energy nach ihrer jüngsten Rally um 4,2 Prozent. Oben im Leitindex versuchten die Anteile des Autozulieferers Continental ihren jüngsten Abwärtstrend seit Februar hinter sich zu lassen, mit einem Plus von 1,6 Prozent.

Der Düngerkonzern K+S betonte auch bei der Vorlage endgültiger Geschäftszahlen für das erste Quartal, dass das untere Ende der Gewinnprognose 2024 unwahrscheinlicher geworden sei. Die im MDax notierten Aktien verloren zuletzt 0,8 Prozent.

Quartalszahlen gab es zudem von einigen Unternehmen aus dem Nebenwerteindex SDax . Auffällig waren hierbei die Titel des IT-Dienstleisters Adesso mit einem Minus von rund zweieinhalb Prozent. Adesso war zum Jahresstart in die roten Zahlen gerutscht, bestätigte aber die Prognose./ajx/jha/

--- Von Achim Jüngling, dpa-AFX ---



DE0005439004, DE0008469008, DE0008467416, DE0009653386, EU0009658145, DE000A0Z23Q5, DE000KSAG888, DE000ENER6Y0