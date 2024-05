NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Danone auf "Outperform" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Das Geschäft mit Erwachsenen- und medizinischer Ernährung sollte von der alternden Bevölkerung und von steigenden Gesundheitskosten profitieren, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie. Die Branchenunternehmen dürften Umsatzwachstumsraten im mittleren einstelligen Bereich erzielen, während die Markteintrittsbarrieren für Abbott Laboratories, Nestle, Reckitt und vor allem Danone weiterhin hohe Margen und einen bedeutenden Beitrag zum Gewinnwachstum gewährleisten sollten. Rund die Hälfte des Gewinns der Franzosen entfalle auf Spezialnahrung./la/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2024 / 17:39 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2024 / 00:45 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120644

