Original-Research: Masterflex SE - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Masterflex SE



Unternehmen: Masterflex SE

ISIN: DE0005492938



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 13.05.2024

Kursziel: 15,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Bastian Brach, Miguel Lago Mascato



Q1: Trendumkehr in der Umsatzentwicklung sichtbar - Prognosen angehoben

Masterflex hat am Mittwoch den Zwischenbericht für Q1/24 vorgelegt. Aufgrund des ermutigenden Zahlenwerks sowie positiven Aussagen im Hinblick auf das zweite Quartal heben wir unsere Prognosen leicht an und gehen von einem Erreichen der FY-Guidance am Mittelpunkt der Spanne aus.

Erlösentwicklung mit positiver Trendumkehr: Im saisonal starken ersten Quartal konnte Masterflex zwar nicht ganz das anspruchsvolle Umsatzniveau des Vorjahres halten, zeigte jedoch eine klare Verbesserung gegenüber dem Wachstum im Vorquartal. Die Erlöse lagen auf Konzernebene bei 26,2 Mio. EUR, was einem Rückgang von 5,2% yoy entspricht. Grund hierfür war die schwache Konjunktur in der verarbeitenden Industrie. So liegt der ifo-Geschäftsklimaindex für Vorleistungsgüter weiterhin im negativen Bereich (April: -19,6), konnte sich jedoch merklich von den Tiefständen in H2/23 (bis zu -27,5) erholen und zeigte in den vergangenen Monaten eine leicht positive Tendenz. Das nicht-zyklische Geschäft entwickelte sich hingegen vielversprechend, mit Umsatzzuwächsen in den Bereichen Life Science, Halbleiter und Luftfahrt. Gerade das Tochterunternehmen Matzen & Timm profitiert aktuell von einer Rekordanzahl an neuen Flugzeugbestellungen und einem zweistelligen Marktwachstum.

Sondereffekt Ostern: Das abgelaufene Quartal war erlösseitig von einem negativen Sondereffekt beeinflusst. Die Anzahl der Fakturierungstage ging aufgrund der frühen Osterfeiertage von 65 in Q1/23 auf 63 im abgelaufenen Quartal zurück, was sich negativ auf die Umsatzrealisierung auswirkte. Dieser Effekt wird sich in Q2 umkehren und leicht positive Auswirkungen haben, sodass wir für das aktuelle Quartal ein Top Line-Wachstum im Vorjahresvergleich erwarten.



Ergebnissteigerung durch Effizienzmaßnahmen: Angesichts des rückläufigen Erlöses ist es umso erstaunlicher, dass Masterflex seine operative Marge weiter ausbauen kann. Das EBIT kletterte auf 4,2 Mio. EUR (Q1/23: 4,1 Mio. EUR, +2,5% yoy), was einer neuen Rekordmarge i.H.v. 16,2% entspricht. Hierbei halfen einerseits Mixeffekte durch die steigenden Umsatzanteile der hochmargigen Produktkategorien (Luftfahrt, Life Science), die sich in einer steigenden Rohertragsmarge bemerkbar machten (Q1/24: 70,3%, +2,1 PP yoy). Zum anderen zeigt sich das Unternehmen sehr diszipliniert auf der Kostenseite. So konnten sowohl Personalkosten als auch sonstige betriebliche Aufwendungen um 2,1% bzw. 10,0% yoy reduziert werden.

Top- und Bottom Line-Prognose erhöht: Angesichts der soliden Zahlen im ersten Quartal sowie optimistischen Aussagen des Vorstands im CONNECT-Call (u.a. zur Umsatzentwicklung im April) sehen wir eine Rückkehr des Erlöswachstums früher als bisher von uns erwartet ab Q2/24. Daher erhöhen wir unsere Prognosen auf ein Umsatzniveau von 103,6 Mio. EUR (zuvor: 102,1 Mio. EUR). Infolge der zusätzlichen Erlöse sowie anhaltender Kostendisziplin gehen wir von einem EBIT i.H.v. 13,5 Mio. EUR (Marge: 13,0%, zuvor: 13,1 Mio. EUR) aus.



Fazit: Masterflex trotzt der aktuellen Konjunkturlage und erzielt u.E. starke Ergebnisse. Dies sollte sich ab Q2/24 wieder in einer positiven Top Line-Entwicklung widerspiegeln, während die EBIT-Marge vom bereits hohen Niveau weiter ansteigen sollte. Angesichts der langfristigen Wachstumsperspektiven erscheint uns ein EV/EBIT von 8,4 (2024e) zu niedrig. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung bei unverändertem Kursziel.





+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/29715.pdf



Kontakt für Rückfragen

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°