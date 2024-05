Wolftank sicherte sich in Italien zwei bedeutende Aufträge im Gesamtwert von 6,7 Mio. EUR. Bei dem einen handelt es sich um den Bau einer wichtigen Tankstelle in der Nähe von Rom durch das Joint Venture Mares, der im Oktober 2024 beginnen soll. Der andere Auftrag, der von Italgas Reti an die Tochtergesellschaft Petroltecnica vergeben wurde, umfasst Umweltsanierungs- und Abfallmanagementaktivitäten in Nord- und Mittelitalien und erstreckt sich über drei Jahre. Diese Verträge, die 6 % des Jahresumsatzes ausmachen, stärken die Position von Wolftank auf dem Markt und zeigen, dass Wachstum nicht nur im Wasserstoffgeschäft möglich ist. Trotz der recht positiven operativen Entwicklungen in den letzten Wochen und Monaten spiegelte der Aktienkurs des Unternehmens dies nicht wider, was wahrscheinlich auf die breiteren Markttrends im Bereich der erneuerbaren Energien zurückzuführen ist. Angesichts der robusten Dynamik der operativen Aktivitäten von Wolftank halten die Analysten von mwb research an ihrem BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von EUR 22,00 fest. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Wolftank-Adisa%20Holding%20AG





