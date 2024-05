XRP Prognose: Wird der Kurs nochmal halbiert?

Es ist ein Auf und Ab am Kryptomarkt. Der Bitcoin-Kurs hält sich gerade so über der 60.000 Dollar Marke und auch die meisten großen Altcoins kommen nicht mehr so richtig in die Gänge. Dabei wäre es vor allem für XRP wichtig, wieder in Fahrt zu kommen, da Anleger hier langsam aber sicher die Geduld verlieren. Inzwischen hat der Coin von Ripple auch die wichtige 0,50 Dollar Marke unterschritten. An einen Ausbruch auf ein neues Allzeithoch ist gar nicht erst zu denken. Geht es nun noch weiter bergab und wird sich der XRP-Kurs nochmal halbieren?

Wichtige Unterstützungslinie unterschritten

XRP ist seit Jahren in den Top 10 der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung zu finden und dennoch kommt der Coin von Ripple mindestens genauso lange schon nicht mehr richtig in die Gänge. Zwar ist es im Krypto-Bullrun 2021 auch für XRP steil bergauf gegangen, davon ist inzwischen aber nichts mehr zu spüren. Während sich die meisten Altcoins gemeinsam mit Bitcoin in den letzten anderthalb Jahren erholt haben, fällt XRP weiter zurück. Inzwischen wurde auch die wichtige Unterstützung bei 0,50 Dollar mehrfach unterschritten.

(XRP Kursentwicklung im letzten Monat - Quelle: Coinmarketcap)

Egal ob man sich die Kursentwicklung in den letzten 24 Stunden, der vergangenen Woche, oder des letzten Monats anschaut, XRP fährt in jedem Zeitraum Gewinne ein. Allein im letzten Monat ist der Kurs um mehr als 8 % gefallen, während die Year to Date Performance noch schlechter aussieht. Seit dem Jahreswechsel hat der siebtgrößte Coin nach Marktkapitalisierung um mehr als 20 % eingebüßt.

Enttäuschung nach dem Ende des Rechtsstreits?

Ripple, das Unternehmen hinter XRP, befindet sich inzwischen seit Jahren in einem Rechtsstreit mit der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC. Dabei soll die Frage geklärt werden, ob Ripple in den letzten Jahren illegalen Wertpapierhandel betrieben hat. Zwar wurde inzwischen von einem Gericht bestätigt, dass die öffentlich gehandelten XRP nicht als Wertpapiere einzustufen sind, die Frage nach den Coins, die das Unternehmen direkt an Banken verkauft hat, muss aber noch geklärt werden. Viele Anleger sehen das als einziges Problem, warum der Kurs nicht mehr in die Gänge kommt. Die Wahrheit könnte aber anders aussehen.

(XRP Kursverlauf in den letzten 5 Jahren - Quelle: Google)

Schaut man sich den XRP Kursverlauf seit dem Rechtsstreit mit der SEC an, könnte man schnell zu dem Entschluss kommen, dass die Klage, wenn überhaupt, nur kurzfristige Auswirkungen auf den Kurs hat. Obwohl die Behörde im Dezember 2020 eine Klage eingereicht hat, ist der Kurs nach einem ersten Crash durch die Überreaktion der Marktteilnehmer explodiert.

Auch nach der Überreaktion der Marktteilnehmer, als Ripple einen Teilsieg gegen die SEC erwirken konnte, hat sich der Kurs wieder um die 0,50 Dollar Marke eingependelt. Da viele Investoren nun seit Jahren keine nennenswerten Gewinne mit XRP erzielen konnten, ist davon auszugehen, dass auch ein zukünftiger Anstieg, wenn der Rechtsstreit zu einem Ende kommt, schnell durch Gewinnmitnahmen wieder verpufft. Immerhin haben die meisten Top Coins eine deutlich höhere Rendite als XRP in den letzten Jahren eingebracht.

Die Chance ist hoch, dass auch in Zukunft die meisten Coins in den Top 20 eine bessere Performance als XRP an den Tag legen. Auch jenseits der Top 20 werden am Kryptomarkt teilweise noch viel höhere Renditen erzielt, da Coins mit niedrigerer Marktkapitalisierung ihren Wert schneller vervielfachen können, auch wenn das Risiko hier höher ist. Derzeit setzen Anleger vermehrt auf den neuen 99Bitcoins ($99BTC), der schon bald einen Raketenstart hinlegen könnte.

Anleger setzen auf 99Bitcoins

99Bitcoins vermittelt Nutzern schon seit 2013 Wissen rund um das Thema Kryptowährungen und hat sich dadurch inzwischen einen starken Namen in der Szene aufgebaut. Mit einem Youtube-Kanal mit mehr als 700.000 Abonnenten und Millionen von Usern auf der Website hat 99Bitcoins eine enorme Reichweite. Nun haben die Köpfe hinter der Plattform mit $99BTC den Launch einer eigenen Kryptowährung angekündigt. Anleger haben hier noch die Möglichkeit, von Anfang an dabei zu sein, da der $99BTC-Token derzeit noch im Vorverkauf erhältlich ist. Analysten erwarten einen Kursanstieg um bis zu 1.000 % nach dem Listing an den Kryptobörsen.

($99BTC Token-Vorverkauf - Quelle: 99Bitcoins Website)

Schon bis zum Handelsstart an den Kryptobörsen wird der Tokenpreis mehrfach angehoben, wodurch frühe Käufer bereits einen Buchgewinn bis zum Launch mitnehmen können. Die nächste Preiserhöhung findet bereits morgen statt. Wer $99BTC-Token besitzt, erhält Zugang zu exklusiven Lerninhalten der Plattform, zu Trading-Signalen und zur Staking-Funktion, die eine überdurchschnittlich hohe Rendite in Form von zusätzlichen Token abwirft, wenn man seine Token in den Staking Pool einbringt, wobei die Mindestdauer für das Staken eine Woche nach dem Listing beträgt. Die APY (jährliche Rendite) variiert dabei mit der Größe des Staking Pools und ist daher vor allem am Anfang noch extrem hoch, wobei sich der Wert auch langfristig im hohen zweistelligen Bereich einpendeln kann.

